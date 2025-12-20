Antes de Navidad y Año Nuevo, bajaron los precios de los alimentos

Los productos que contribuyeron a la deflación en los precios de los alimentos durante la tercera semana de diciembre son los más consumidos en estas celebraciones, como las bebidas y los panificados. La carne también se mantuvo sin cambios y rompió una racha de aumentos que se había prolongado por varias semanas.

399859.jpg La carne rompió una racha de aumentos que se había prolongado varias semanas.

Un estudio de la consultora LCG para la semana del 11 al 18 de diciembre mostró una deflación del 0,3%, siendo este el primer retroceso desde comienzos de octubre y luego de dos semanas con inflación semanal superior al 0,5%.

Así las cosas, se observó una ruptura en la tendencia creciente del promedio mensual de inflación, que se sitúa en un 2,8%, por debajo del 3,7% y 3,5% de las dos semanas anteriores. Según los analistas del mercado de consumo masivo, este cambio de tendencia podría deberse a que comerciantes y proveedores ajustaron sus precios con anticipación y, al encontrarse con ventas por debajo de lo esperado, decidieron reconsiderar sus decisiones.

Alimentos: cuáles fueron los precios de la semana

En la tercera semana de diciembre, los rubros que más aumentaron fueron Azúcar, miel, dulces y cacao (2,1%), Frutas (1,2%), Productos lácteos y huevos (0,6%), Verduras (0,3%) y Comidas listas para llevar (0,1%).

Mientras tanto, los precios de los aceites (-0,2%), condimentos y otros productos alimenticios (-0,5%), bebidas e infusiones para el hogar (-1,3%) y productos de panificación, cereales y pastas (-2%) disminuyeron. A pesar de que la carne no mostró variación en esta semana, este rubro lidera con un aumento del 6,7% en el acumulado mensual.

El rubro Alimentos y Bebidas, según la consultora LCG, bajó al 1,6% mensual luego de llegar al 2,4 por ciento. Los precios de las bebidas e infusiones para el hogar disminuyeron el 1,3%.

Las frutas tuvieron un incremento del 2,8% y los otros ocho rubros mostraron aumentos inferiores al promedio, subrayando el significativo impacto de la carne en el gasto total.

En orden decreciente, se ubicaron: Bebidas e infusiones para el hogar (2,1%), Azúcar, miel, dulces y cacao (1,8%), Productos de panificación, cereales y pastas (1,6%), Condimentos y otros productos alimenticios (1,5%), Verduras (0,7%), Comidas listas para llevar (0,2%). Y ya en deflación, Aceites (-0,1%) y Productos lácteos y huevos (-0,4%).