La Ciudad prohibió el uso de la pirotecnia sonora

El anuncio fue realizado a través de un posteo en la red social X, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, donde Macri confirmó: “Prohibimos el uso de pirotecnia con efecto audible en toda la Ciudad”. Según explicó, los ruidos fuertes “afectan la salud de personas mayores, personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y bebés, además de provocar daños a los animales y al ecosistema”.

El mandatario porteño señaló además que la medida responde a una demanda sostenida por parte de los vecinos. “Esta decisión también responde a un pedido que escuchamos de forma recurrente en las reuniones de vecinos”, remarcó, en lo que serán sus terceras celebraciones de fin de año al frente del Ejecutivo local.

La prohibición

La prohibición quedará bajo la órbita de la Agencia de Protección Ambiental (APRA), que deberá adecuar la normativa vigente y adoptar las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento, a pocos días de la celebración de Nochebuena. El primer artículo de la resolución declara a la Ciudad de Buenos Aires como “zona calma libre de pirotecnia” y prohíbe el uso de todo tipo de artificios pirotécnicos “con efecto audible”.

Además, el artículo 4° del decreto firmado por el jefe de Gobierno establece la prohibición del uso de pirotecnia sonora en “todo evento o espectáculo organizado por el Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires”, lo que incluye actividades oficiales y celebraciones institucionales.

Hasta ahora, regía una resolución de 2020 que delimitaba “zonas calma” en un radio de 100 metros alrededor de las Reservas Ecológicas Costanera Norte y Sur, el Lago Lugano, el Ecoparque y distintos hospitales. Con la nueva disposición, esa restricción se amplía a la totalidad del distrito porteño.

La normativa contempla excepciones puntuales, como el uso de artificios pirotécnicos destinados a emitir señales de auxilio, aquellos utilizados por las Fuerzas de Seguridad y la Defensa Civil, y las actividades que, por razones operativas o de seguridad, requieran necesariamente su empleo.