Presupuesto 2026: el Gobierno obtuvo dictamen en el Senado

El primero de los puntos, conseguir dictamen, lo consiguió a las dos horas de debate con 11 de las 19 firmas. Y lo hizo sin plantear modificaciones respecto de la media sanción de la Cámara de Diputados

De esta manera, el Presupuesto 2026 será llevado al recinto para su tratamiento el próximo viernes 26 de diciembre sin incluir ninguna modificación respecto del texto votado en la Cámara Baja.

De todos modos, el Senado puede llegar a pedir modificaciones en la misma sesión, pese a que no cuenta con el respaldo de otras bancadas políticas.

“Nosotros hemos circulado un dictamen ahora, aprovecho para responder la pregunta y anunciar que ya tenemos un dictamen de mayoría con 11 firmas. Considero que este es un avance muy importante para afianzar el rumbo económico del país, tener un presupuesto. No quiero dejar de agradecer a la gestión de Milei, que hay llevado este gobierno adelante y el compromiso con la mejora económica se ve hoy en día con este avance”, anunció titular del comisión, Ezequiel Atauche.

Mientras que luego sumó que esperan que el Presupuesto 2026 "se sancione pronto por el bien de todos y avancemos en poner el orden de este país”.

El senador Wado de Pedro lo consultó por la eliminación de la ley de presupuesto universitario. “Me genera incomodidad hablar de Educación cuando tenemos que llevar delante un plan de alfabetización por el resultado que dejaron. Educación crece en términos reales. Las leyes de presupuesto se aprobaron con posterioridad y por eso no están contempladas y sabemos que es una discusión política esa ley”.

Inocencia Fiscal, con dictamen favorable

Previamente, en forma previa, la comisión de Justicia y Asuntos Penales emitió dictamen favorable sobre el proyecto de Reforma de Procedimiento Tributaria denominada “Inocencia Fiscal” que también se debatirá el 26 de diciembre.

El proyecto denominado "inocencia fiscal" se crea a fin de blanquear los dólares compradas en el mercado informal y otros bienes, elevando los montos de $1.5 millón a $100 millones para considerar que hubo un delito de evasión simple y a $1000 millones para determinar que hubo evasión calificada.

Luego del revés por la reforma laboral, el Gobierno apunta a aprobar el Presupuesto 2026. El tratamiento de la reforma del Régimen Penal Tributario comenzó a las 9, mientras que una hora más tarde, a las 10, fue el turno del Presupuesto 2026.