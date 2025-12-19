Se golpearon al mismo tiempo y cayeron juntos: la épica escena que impactó al boxeo

El combate, pactado a ocho rounds dentro de la categoría supermediano, tuvo su momento más recordado en el tercer asalto, cuando ambos púgiles conectaron derechazos al mismo tiempo y cayeron simultáneamente a la lona, quedando al borde del nocaut.

El inicio del duelo fue adverso para el cubano Martínez. Apenas transcurrido el primer minuto, James lo conectó con un golpe de izquierda que lo obligó a tocar la lona, situación que derivó en la cuenta reglamentaria por parte del árbitro Tyrone Parker, aunque el boxeador no llegó a caer de manera contundente. Ese episodio marcó el desarrollo de un primer round complicado para el isleño.

En el segundo asalto se produjo una secuencia polémica. Martínez fue advertido por el árbitro tras golpear en la nuca a su rival, lo que derivó en la quita de un punto en las tarjetas. Minutos después, el cubano logró enviar a James al suelo, aunque la caída se produjo tras una zancadilla, acción que también generó controversia en el ring.

La escena central del combate se dio en los últimos 50 segundos del tercer round. Ambos boxeadores lanzaron sus derechazos de manera simultánea y conectaron en el rostro de su oponente en el mismo instante, provocando una doble caída que impactó al público presente y recorrió rápidamente el mundo del boxeo. Parker inició de inmediato la cuenta, con James reincorporándose primero, mientras que Martínez permaneció tendido en el suelo y necesitó un esfuerzo considerable para ponerse de pie, mostrando inestabilidad al intentar recuperar el equilibrio.

El árbitro llegó a contar hasta ocho segundos en medio de dudas sobre la condición de ambos, pero tras revisar a los peleadores determinó que podían continuar. Luego de frenar durante algunos instantes el ataque de James, Parker volvió a evaluar la estabilidad del cubano y permitió que el asalto se reanudara con apenas 18 segundos restantes. En ese tramo final, Martínez logró resistir recurriendo al clinch y apoyándose en las cuerdas, mientras que el norteamericano, también afectado por el intercambio previo, no logró concretar el nocaut.

Momento viral en una gran velada de boxeo

A pesar de que ambos quedaron al borde de una definición anticipada, la pelea se extendió hasta completar los ocho rounds y se resolvió en las tarjetas. El juez Harold Louis Hunt Jr. marcó un empate 75-75, mientras que Rocky Young (77-74) y Fernando Barbosa (77-73) otorgaron la victoria a Shontime James por decisión mayoritaria.

Las estadísticas oficiales reflejaron un combate intenso. James conectó 99 de los 530 golpes que lanzó, con 26 impactos al cuerpo, mientras que Martínez lanzó 267 golpes y acertó 88, de los cuales 24 fueron al cuerpo. Con este resultado, el boxeador estadounidense de 27 años, que pesó 163,4 libras (74,11 kg) en el pesaje, alcanzó su décima victoria profesional, con cinco nocauts, además de un antecedente de una derrota por KO y dos empates consecutivos registrados en 2023. Para el cubano, también de 27 años y con un peso de 165,4 libras (75 kg), la caída significó la primera derrota de su carrera profesional, que ahora suma cinco triunfos, un empate y una derrota.

boxeo La velada tuvo como evento estelar la pelea entre el norteamericano Ramón Cárdenas frente al mexicano Erik Robles Ayala.

La velada tuvo además otro combate destacado, con la victoria por nocaut en el quinto asalto del norteamericano Ramón “Dinamita” Cárdenas ante el mexicano Erik Robles Ayala. Cárdenas, que venía de perder por segunda vez en su trayectoria frente a Naoya Inoue, definió el pleito con un potente derechazo que dejó sin respuesta a su rival. A los 30 años, alcanzó su triunfo número 27, el 15° antes del límite, mientras que Ayala, de 25 años, sumó su tercera derrota en sus últimas cuatro presentaciones profesionales.