Elisa Carrió: "Alberto Fernández va a ser condenado"

Según Carrió, todo el "mundo sabía" del ingreso a la Quinta Presidencial de Olivos de "mujeres" y agregó: "La vida privada de los hombres públicos es pública y de las mujeres públicas también".

"Si vos me dijeras que yo acá traigo 14 hombres para acostarse conmigo todas las noches, entonces vos me vas a decir que esto hace a la función pública y es un delito porque vos estás haciendo un uso... Eso no pertenece a tu vida privada", ejemplificó la ex diputada.

Para la abogada, Fernández va a ser "condenado" y puso en duda la relación que tenía con Yañez, antes de asumir el 10 de diciembre de 2019: "Ni siquiera se sabía si era su mujer cuando llegó a presidencia. Se hablaba que había otras postulantes".

Además, Carrió cargó contra Kirchner: "Kirchner golpeaba a sus funcionarios. ¿Eso no es violencia? Aunque no sea de género. Le pegaba a los funcionarios, está en todos los diarios. No hay constancia pública, pero yo sí he visto cosas de las que no voy a hablar".

Consultada en declaraciones radiales sobre el kirchnerismo y su reacción frente al caso Fernández-Yañez, dijo: "Esta es la forma que quieren exorcizar a Cristina".

Lombardi embistió contra Alberto Fernández y quienes “lo encubrieron"

El diputado nacional del PRO Hernán Lombardi embistió contra el ex presidente Alberto Fernández y quienes “lo encubrieron” en una “enorme red de complicidad” para tapar los presuntos episodios de violencia contra Fabiola Yañez.

“Hay planillas de visitas en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos que muestran una enorme red de complicidad alrededor de Fernández”, indicó al expresar una cuestión de privilegio durante la sesión en la Cámara de Diputados contra el propio ex jefe de Estado y “quienes estuvieron alrededor de él encubriendo los graves delitos que hemos visto".

Sobre estos colaboradores del ex presidente, Lombardi habló de “cinismo e hipocresía”.

“¿Realmente nos van a hacer creer que nadie sabía? ¿Nadie vio los golpes? Los que estuvimos encerrados durante la cuarentena, enterramos familiares o amigos sin poder acompañarlos no sabíamos. Pero los que estaban al lado, sus colaboradores, ¿no sabían lo que pasaba?”, insistió.

En este sentido, el ex funcionario macrista dijo que toda esa situación le genera “indignación y asco” porque “no se puede ser cómplice de esta atrocidad”.

“Pueden hacer mil cosas pero no tapar el sol con los ojos. Cada uno sabe que si hubo una victima, encubrieron al victimario”, aseveró.

En este marco, resaltó que la conducta de Fernández es un ejemplo más de un “modus operandi” que se repite con Fernando Espinoza y José Alperovich.

“¿Se puede hablar de políticas de género sin pedirle la renuncia Espinoza? Se la tiene que pedir el gobernador (bonaerense, Axel Kicillof) que se sigue sacando fotos con él”, chicaneó.

Para Lombardi, “estamos frente al mayor escándalo en la vida democrática de la Argentina”, y sobre los peronistas dijo que “están destruyendo la poca credibilidad que les queda y están haciéndole un flaco favor al sistema democrático”.