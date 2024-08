Fabiola Yañez: "Sabiendo que puedo estar embarazada, me pegó una patada en la panza"

El chat data del 12 de agosto de 2021, en día en que salieron a la luz las fotos de la celebración de su cumpleaños durante el aislamiento obligatorio por el coronavirus, que generaron una fuerte polémica alrededor del entonces presidente. "Ayer me dio un cachetazo y hoy, además, me agarró del cuello", le relató Yañez a Cantero en esa conversación, según publicó el diario La Nación.

La respuesta de la secretaria del exmandatario fue: "No puedo creer lo que me decís. Preservate". "La está pasando muy mal, pero no justifica eso jamás", afirmó también Cantero.

Por su parte, trascendieron partes del escrito que había presentado ante la Justicia la exprimera dama días atrás, en el que relató que gente del entorno de Fernández la llamó para decirle que había muerto. "Un día me llamaron para decirme que estaba muerto y yo llamé al hermano, desesperada, para que vaya a verlo", afirmó la expareja del dirigente argentino, en referencia al medio hermano de Fernández, Pablo Galíndez.

En su relato, señaló que el mensaje era parte de una "manipulación" de los cercanos a su expareja para manipularla, en momentos en que él amenazaba con suicidarse. "No les basta que esté sola con mi hijo, que también tengo que sentirme responsable de lo que le pasa a él, cuando nunca fui la que inició esto, ni participé de los actos y hechos de corrupción por los que lo investigan", agregó Yañez en el escrito que publicó Infobae.

Y agregó: "Vivo aterrada de no contar con el dinero para pagar el alquiler, la escuela de mi hijo".

Por su parte, el fiscal Ramiro González imputó formalmente este miércoles a Alberto Fernández por delitos de "lesiones graves doblemente agravadas" y "amenazas coactivas" en contra de la ex primera dama, Fabiola Yáñez.

Según el fiscal, esta situación "se vio acrecentada exponencialmente" tras la elección de Fernández como presidente. En concreto, ha detallado nueve hechos violentos en contra de Yáñez, entre ellos cuando la obligó a realizarse un aborto en 2016.

Asimismo, el fiscal describe cómo el expresidente argentino sujetó del brazo a Yáñez el 12 de agosto de 2021, provocándole lesiones, mientras que en julio de ese mismo año le propinó un puñetazo en el ojo durante una discusión.

FABIOLA ALBERTO.jpg Según detalló Yañez los episodios de violencia iniciaron en 2016 y avanzaron en varios planos, no solo el físico.

Para Carrió, Alberto Fernández será condenado

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró que el ex presidente Alberto Fernández será condenado por la presunta violencia de género ejercida a la exprimera dama Fabiola Yañez.

Según Carrió, todo "mundo sabía" del ingreso a la Quinta Presidencial de Olivos de "mujeres" y agregó: "La vida privada de los hombres públicos es pública y de las mujeres públicas también".

"Si vos me dijeras que yo acá traigo 14 hombres para acostarse conmigo todas las noches, entonces vos me vas a decir que esto hace a la función pública y es un delito porque vos estás haciendo un uso... Eso no pertenece a tu vida privada", ejemplificó la exdiputada.

Para la abogada, Fernández va a ser "condenado" y puso en duda la relación que tenía con Yanez, antes de asumir el 10 de diciembre de 2019: "Ni siquiera se sabía si era su mujer cuando llegó a presidencia. Se hablaba que había otras postulantes".