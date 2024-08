Investigarán a Ayelén Mazzina por no responder a las denuncias de Fabiola Yañez

De esta forma, la exfuncionaria de Alberto Fernández podría quedar imputada por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“La Sra. Fabiola Yañez dio a conocer que, mientras se encontraba en un viaje en Foz de Iguazú, República Federativa de Brasil, realizado junto a Ayelén Mazzina, entonces titular del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, después de una cena le mostró a través de su teléfono celular los golpes que sufrió, causados por Alberto Fernández, expresándole además que se quería ir de la quinta de Olivos, ante lo cual, la entonces ministra se limitó a referirle ‘no lo puedo creer, Fabi, contá conmigo y vení al Ministerio de la mujer’, sin tomar ningún tipo de medida conforme al rol que desempeñaba en ese momento. En relación con este hecho, fórmese legajo de investigación por separado”, reza el dictamen del Ministerio Público Fiscal.

En el escrito Fabiola Yañez sostuvo: “En una oportunidad le pedí que me acompañe a dar una entrevista a Brasil. En ese país, y en el mundo, éramos referentes por tener Ministerio de la Mujer, así que me pareció apropiado ir con ella (Mazzina) y, más aún, hablarle de lo que vivía. Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar y, antes, nos sentamos afuera, había un banco. Le dije: ‘Tengo que decirte algo. Le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en La Casa Rosada’. Se queda callada. Dice: no lo puedo creer, Fabi, contá conmigo y vení al Ministerio de la Mujer. Y no hizo nada. Después de eso, la encuentro un día en una cena a la que fui con Alberto. Se acerca y por lo bajo me dice: ‘¿Estás mejor?’. Sentí que me estaba tomando el pelo”.

image.png

Funcionarios y ex funcionarios señalados por Fabiola Yañez desmintieron estar al tanto del maltrato de Alberto Fernández

El diputado nacional Facundo Manes, el ex vocero presidencial Juan Pablo Biondi y la ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación Ayelén Mazzina desmintieron estar al tanto del maltrato propiciado por el ex presidente Alberto Fernández a su entonces mujer, Fabiola Yañez.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Biondi sostuvo que lo que declaró textualmente Yañez "hace referencia a que no salga a responder" a los diversos ataques mediáticos que recibía permanentemente la ex primera dama para no para no darles relevancia.

"Los medios la agraviaban y yo le decía que no respondiera. Eso es a lo que se refiere en su declaración", indicó el ex vocero presidencial. En relación a esto, Yañez aseveró que "siempre había discusiones verbales" y que "no la dejaban hablar cuando alguien la agredía mediáticamente".

A esa situación la enmarcó dentro de "una completa violencia institucional" y nombró al ex vocero. Por su parte, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, le confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que él "no atendió" a Fabiola Yañez en el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) que ella nombra en su declaración y donde Manes trabaja como médico neurólogo, especialista en neurociencia.

"Si se atendió en INECO, obviamente la institución le informará a la Justicia lo que ésta requiera, como se hace habitualmente. Es una institución grande donde pasan muchísimos pacientes", sostuvo. Finalmente, en comunicación con la Agencia Noticias Argentinas, la ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad Ayelén Mazzina, reconfirmó que "nunca estuvo al tanto de la situación de violencia denunciada por la ex primera dama" y que "no puede permitir que se banalice la violencia de género". "No me pidió ayuda. Jamás le di la espalda a nadie. Si me hubiera dicho, le habría creído como dije antes de que hiciera la denuncia. Al mismo tiempo, hubiera renunciado a mi cargo, ya que nunca habría sido cómplice de un gobierno con estas características", concluyó.