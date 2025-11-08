"Sé lo que estás recibiendo": Milei se reunió con el nuevo presidente de Bolivia

“Sé lo que estás recibiendo y te lo puedo decir por experiencia propia”, fue la primera frase de Milei hacia su par boliviano, en alusión al complejo escenario político y económico que enfrenta el país vecino. Paz Pereira respondió con cordialidad: “Buenos consejos se van a dar, y nosotros somos buenos para recibir consejos”.

Durante el diálogo, ambos mandatarios coincidieron en impulsar una agenda común de trabajo, centrada en temas productivos, fronterizos y comerciales. “En lo que creas que podemos ayudarte, estamos a la orden”, señaló Milei. “A la orden nosotros también. Estamos a favor de cambiar Bolivia, y creo que eso es muy importante para todos”, replicó Pereira.

El intercambio se desarrolló en un clima distendido, luego de la ceremonia oficial de investidura en la que Milei participó junto a otros líderes regionales. Al despedirse, el presidente argentino deseó “éxitos y bendiciones” a su par, quien a su vez prometió continuar el diálogo: “Ya lo estaré llamando. En algún momento lo tendré que ir a visitar para retomar una agenda común. Han terminado 20 años y esta es una nueva etapa”.

Paz Pereira subrayó que “la cooperación con las cinco fronteras será esencial” y destacó los lazos históricos entre ambos países: “Argentina siempre está vinculada a nuestro corazón”. Milei, en respuesta, lo invitó oficialmente a visitar Buenos Aires: “Sos bienvenido. Lo van a coordinar entre los cancilleres y hacemos una linda reunión”.

Como gesto simbólico del encuentro, ambos mandatarios intercambiaron obsequios: Milei entregó un bolso de cuero argentino, mientras que Pereira le ofreció una piedra “bolivianita”, de color violeta, tono que despertó entusiasmo en el presidente argentino por coincidir con el color representativo de su espacio político.

El encuentro marcó un gesto de distensión y apertura diplomática entre Buenos Aires y La Paz, tras años de tensiones en la relación bilateral. Con la llegada de Paz Pereira al poder y la búsqueda de Milei de consolidar vínculos regionales, ambos gobiernos apuestan a iniciar un nuevo capítulo de cooperación política y económica.