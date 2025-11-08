Máximo Kirchner acepta competir por el PJ bonaerense y niega tensiones con Kicillof

“Estoy dispuesto a competir en una interna por el PJ bonaerense y no tengo problemas personales con Axel Kicillof; yo lo voté, no sé qué más quieren que haga”, afirmó el diputado y referente de La Cámpora.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de debate interno por la renovación de autoridades partidarias. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, cercana a Cristina Kirchner, había manifestado públicamente su deseo de competir por la presidencia del PJ bonaerense, lo que abrió formalmente una carrera que ya venía gestándose entre intendentes y dirigentes del conurbano.

“Todos tienen derecho. El que quiera competir, que compita. Yo asumí cuando me lo pidieron, no era mi vocación ni mi aspiración”, aseguró Máximo, en un intento por despejar versiones de una resistencia a dejar el cargo o de un conflicto con el kicillofismo.

En la misma línea, subrayó que “las diferencias propias de la política no pueden empañar la necesidad mayor de trabajar en conjunto por los intereses de la provincia” y agregó: “Yo no tengo ningún tipo de conflicto con Axel. Siempre lo apoyé, lo voté en 2023, y trabajé para su reelección. Cuando hubo que elegir, para mí era Axel. Y si me tocara decidirlo, no dudaría”.

Autocrítica y rumbo político

En una entrevista radial, el titular del PJ bonaerense también realizó un balance del resultado electoral y llamó a una autocrítica real dentro del peronismo. “La ausencia de propósito colectivo es lo que aleja a muchos votantes. El desafío es acercar la palabra a la acción y ser más decididos. Necesitamos recuperar la confianza de la sociedad con hechos, no solo discursos”, señaló.

Máximo Kirchner defendió además la importancia del superávit fiscal como un objetivo válido, aunque condicionado al contexto social. “Siempre que puedas tener los números ordenados es importante, pero el equilibrio fiscal no debe lograrse a costa de romper la cohesión social. El nivel de endeudamiento de las familias argentinas hoy es alarmante”, advirtió.

La sucesión en debate

El futuro del PJ bonaerense está hoy en plena discusión. Si bien aún no hay candidaturas confirmadas, varios sectores comenzaron a mover sus fichas. Desde el entorno de un intendente del conurbano aseguraron que “no será Máximo” quien continúe al frente, aunque el propio diputado dejó la puerta abierta a una eventual competencia interna.

Además de la postulación de Mariel Fernández, desde el entorno del gobernador Kicillof impulsan por lo bajo a la vicegobernadora Verónica Magario, mientras que algunos intendentes mencionan como alternativa al jefe comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermín, o al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, otro dirigente de peso en el armado provincial.

El jefe del bloque de diputados bonaerenses del peronismo, Facundo Tignanelli, llamó a “dar vuelta la página” y “seguir construyendo en unidad”. “Cualquier compañero o compañera puede tener vocación de conducir el PJ bonaerense y está bien que así sea. Si la compañera quiere hacer una interna, está bien”, expresó.

En un escenario de reacomodamiento tras el golpe electoral, Máximo Kirchner busca despejar dudas sobre su papel futuro. “No personalizo los conflictos. Lo importante es trabajar por la provincia y volver a tener un propósito común”, concluyó.