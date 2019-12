"No han sacado los pies de ningún plato que pueda perjudicar a sus votantes. Ellos tenían un acuerdo con Cambiemos para formar un interbloque. Ellos tienen sus propios partidos, no son del PRO. Nunca los incluyeron en la gobernabilidad o la toma de decisiones en la Cámara de Diputados. A partir de no tener participación, resuelven abrirse", sostuvo el legislador mendocino sobre la situación de Pablo Ansaloni, Beatriz Ávila y Antonio Carambia.

En diálogo con Futurock, el cordillerano rechazó los cuestionamientos del jefe de Estado, quien usó las redes sociales para acusar a los diputados nacionales de haber cometido una "traición" y reclamar que "devuelvan las bancas".

"Fue muy desafortunado el mensaje que dio el Presidente. Lo que importa de una banca en el Congreso es que el diputado represente al pueblo que lo eligió. De ninguna manera están traicionando ninguna regla de la política. Pedir la banca es algo muy delicado, porque la banca es del diputado"

Y agregó: "Son personas honorables: representan al pueblo de sus provincias. Son personas serias, no están haciendo algo mal. Es una barbaridad lo del Presidente. ¿Por qué no le pidió la renuncia a (el senador peronista Miguel Ángel) Pichetto en su momento? Tendrá que acostumbrarse que el poder ha tenido una modificación muy importante en la Argentina después del 27 de octubre".

En ese sentido, Ramón consideró que "la política no se puede hacer a través de las redes sociales" y subrayó: "Hay que estar en el territorio. Cuando los diputados toman esta decisión, lo hacen sobre la base de lo que hacen en su territorio".

A la vez, advirtió que Ansaloni, Ávila y Carambia "de ninguna manera" van a dar marcha atrás y destacó que los flamantes integrantes de su interbloque "están con un entusiasmo tremendo de poder empujar los proyectos por los que llegaron al Congreso de la Nación".

ADEMÁS:

Médicos platenses dejaron de atender afiliados a IOMA

La industria cayó 2,3% y la construcción 9,5% en octubre