ENRE: nueva norma para sancionar a Edenor y Edesur por incumplimientos de servicio

El organismo aprobó un nuevo “Reglamento de Valorización de Sanciones” que regirá para las distribuidoras Edenor y Edesur durante el próximo período tarifario (2025-2030), mediante la Resolución 808/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida busca imponer criterios más estrictos, transparentes y predecibles para multar a las empresas ante incumplimientos en la calidad del servicio, incentivando así la inversión y la mejora en la prestación del servicio público.

El ENRE destacó que el reglamento “procura estandarizar el cálculo de las sanciones, proporcionando parámetros uniformes, razonables y adecuados, según el tipo de incumplimiento de que se trate, todo lo cual contribuye a la previsibilidad en la aplicación de dichas penalidades, siendo ello un aspecto fundamental para asegurar un buen funcionamiento de la regulación sectorial”.

La principal modificación introducida por el ENRE radica en cómo se calculan las sanciones que son expresadas en Kilovatios Hora (kWh). Históricamente, el cálculo de las multas dependía de variables que no siempre reflejaban la gestión de la distribuidora.

Con el nuevo reglamento, las sanciones en kWh serán valorizadas utilizando el Valor Agregado de Distribución Medio (VAD Medio), afectado por un coeficiente de 1.5.

Según el organismo, este cambio tiene un objetivo regulatorio fundamental: desvincular el valor de la penalidad de variables externas (como el Costo Mayorista de la Energía) y orientarlo hacia los costos que reflejan la eficiencia de gestión de la propia distribuidora.

Este mecanismo busca generar un incentivo económico directo para que las empresas inviertan y mejoren la calidad de servicio técnico y comercial.

Al respecto, el texto oficial precisó que “el VAD medio refleja de manera más fiel la eficiencia de gestión de cada empresa, ya que está vinculado directamente con el ingreso del distribuidor, generándole un incentivo real para mantener o mejorar la calidad del servicio, técnico y comercial, y constituyendo -por ende- una señal económica coherente con los incentivos regulatorios, garantizando que las penalizaciones sean representativas del nivel de servicio”.

La medida también responde a las inquietudes expresadas por los usuarios durante la Audiencia Pública realizada en febrero de 2025. Al estandarizar el cálculo de las sanciones, el ENRE busca proteger los intereses económicos de los usuarios y garantizar su derecho a contar con información adecuada y veraz.

Ahora, los usuarios que reciban un importe en concepto de sanción o bonificación por deficiencias o cortes en el servicio, podrán conocer con antelación y certeza la forma en que será valorizada dicha multa.

El reglamento también establece precisiones sobre la tasa de interés aplicable en caso de mora en el pago de las multas o reintegros por parte de las concesionarias.

Las nuevas disposiciones se enmarcan en la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) y serán aplicables a todas las sanciones que se impongan desde el 1 de marzo de 2025 y durante todo el quinquenio 2025-2030.

Para asegurar la correcta implementación, el ENRE se encargará de calcular e informar periódicamente el Valor Agregado de Distribución Medio (VAD Medio) y ha ordenado diseñar e implementar una aplicación informática para que sus áreas internas puedan calcular las multas y los intereses de manera automática y uniforme.