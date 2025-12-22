Presupuesto 2026: advierten que la meta de recaudación por retenciones es "casi inalcanzable"

Según el análisis, el Ministerio de Economía proyecta ingresos por $9,97 billones para el próximo año, una cifra que el sector privado considera excesivamente optimista tras las recientes modificaciones impositivas.

Sin embargo, el análisis del IDAA elaborado por el ingeniero agrónomo Javier Patiño planteó que el punto de partida es erróneo al indicar que la meta del actual calendario no se lograría cumplir tras la eliminación temporal de las retenciones y la reciente reducción de las alícuotas.

Al respecto, puntualizó que “entre enero y noviembre la recaudación por DEx alcanzó los $6,87 billones, con una tendencia declinante después del último Dólar Soja de septiembre, ya que se registraron 19 millones de toneladas de granos y subproductos con retenciones cero”.

De esta manera, indicó que si se considera que la recaudación final de 2025 cerraría en torno a los $7,17 billones, la meta de $9,97 billones para 2026 requeriría un crecimiento de casi el 39% en la recaudación del tributo.

A este panorama, el análisis agregó que el presupuesto fue girado al Congreso de la Nación el 15 de septiembre, antes de las retenciones cero y de la posterior reducción de los DEx en dos puntos porcentuales para la soja, sus subproductos, el trigo, la cebada y el sorgo, y en un punto para el maíz y el complejo girasol.

Considerando el impacto de estas dos medidas, Patiño aseguró que “alcanzar la meta se torna más difícil o casi imposible”, lo que ejemplificó con el caso del complejo soja que es el principal aportante a las retenciones debido a su alta alícuota.

En este contexto, señaló: “Durante los dos días de vigencia de las retenciones cero se anotaron exportaciones para embarcar en 2026 que significaron US$340 millones de dólares menos para el fisco o $462.000 millones al tipo de cambio de ese momento, que habría que descontar del supuesto a recaudar en 2026”.

En paralelo, remarcó: "Si partimos de una proyección de la cosecha de soja de 48,5 millones de toneladas, como estima el USDA, y le descontamos el consumo interno y lo ya registrado, quedan disponibles 37,7 millones de toneladas, ya sea para exportar como poroto o para ser procesadas y exportadas como subproductos”.

Asimismo, precisó que “grosso modo, los dos puntos menos de DEx significan unos US$310 millones menos de recaudación, o $446.000 millones”, advirtiendo que “solo con la soja anotada en las retenciones cero más la baja de dos puntos, se está cerca del billón de pesos menos de recaudación” recordando que “a esto hay que sumarle lo dejado de percibir por el resto de los productos”.

En este marco, desde IDAA plantearon que “las únicas opciones que compensarían esta pérdida de ingresos serían una suba de los commodities en el mercado global, algo muy improbable, o bien una fuerte devaluación que mejore los números expresados en moneda local”.