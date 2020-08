Es inminente la presentación del proyecto para gravar grandes fortunas

"El impuesto a las grandes fortunas nunca dejó de estar arriba de la mesa. Siempre dijimos que lo vamos a presentar cuando lo creamos oportuno", afirmó Heller, al sostener que su presentación "es inminente".

"En los próximos días vamos a darle entrada al proyecto de impuesto a las grandes fortunas", anticipó en declaraciones a El Destape Radio, y sostuvo que la iniciativa busca "la mejor ecuación en cuanto a que sea la menor cantidad de gente la alcanzada y el máximo beneficio posible".

"El impuesto a las grandes fortunas será por única vez, es a las personas y no a las empresas y sobre la base de sus Declaraciones Juradas, por única vez", explicó Heller, quien precisó que "esto no será una comisión investigadora sobre el dinero que las personas tienen en guaridas fiscales; eso habría que hacerlo pero no ahora".

En ese sentido, el diputado nacional aclaró que el proyecto se denominará "Aporte Solidario Extraordinario para las personas que tienen fortuna declarada de más de 200 millones de pesos".

En ese marco, afirmó que "el impuesto es progresivo y llega al 3,5% para los que tienen más de 3.000 millones de pesos" y precisó que "el universo de personas que pagarían el impuesto son 12.000".

"No sé cómo evolucionó la fortuna personal de cada persona. No conocemos los nombres de nadie, trabajamos sobre segmentos", sostuvo Heller, al afirmar que "esto debería producir un ingreso superior a los 300.000 millones de pesos".

En tanto, Heller dijo que presentará la iniciativa en los próximos días al bloque: "Creemos que este es el momento para presentar el impuesto a las grandes fortunas. Hubo muchas cosas que ocuparon la agenda y tuvieron prioridad", indicó.

Asimismo recordó que estuvo reunido dos veces con el presidente Alberto Fernández: "Cuando le presentamos el proyecto y un tiempo después me llamó para preguntarme qué pasaba que no se presentaba", indicó.

Finalmente, el diputado dijo que a su juicio "las sesiones virtuales no son un obstáculo para tratar el proyecto de impuesto a las grandes fortunas" y afirmó: "esto no es contra nadie ni tiene nombres propios; por eso lo llamamos aporte solidario, para que se entienda".