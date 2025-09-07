Política |

Esteban Bullrich emocionó con su mensaje tras participar en las elecciones

El exsenador del PRO fue a votar pese a las dificultades que atraviesa por la enfermedad ELA que padece hace varios años.

Una vez más Esteban Bullrich volvió a emocionar. El exsenador del PRO, quien lucha hace varios años con la enfermedad ELA, fue a votar pese a las dificultades y remarcó "¡Qué lindo es votar!".

Emitió su voto en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales que subraya el valor del acto democrático. Pese a las severas dificultades motoras que atraviesa por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), Bullrich celebró el sufragio con una simple frase: "¡Qué lindo es votar!".

El exministro de Educación, quien se comunica a través de un sistema tecnológico debido al avance de su enfermedad, participó como millones de bonaerenses en los comicios de este domingo 7 de septiembre. Según supo Noticias Argentinas, el posteo del exsenador (que vota en la Provincia de Buenos Aires) se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y afecto, destacando su compromiso cívico a pesar de la adversidad.

Embed

La jornada electoral en Provincia

La participación de Bullrich se da en el marco de la elección provincial donde se renueva la mitad de la Legislatura (46 diputados y 23 senadores) y cargos municipales (concejales y consejeros escolares).

La jornada electoral, considerada un test clave entre el oficialismo nacional y el peronismo bonaerense, se desarrolla con normalidad, utilizando la tradicional boleta sábana de papel.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados