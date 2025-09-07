Esteban Bullrich emocionó con su mensaje tras participar en las elecciones

Emitió su voto en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales que subraya el valor del acto democrático. Pese a las severas dificultades motoras que atraviesa por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), Bullrich celebró el sufragio con una simple frase: "¡Qué lindo es votar!".

El exministro de Educación, quien se comunica a través de un sistema tecnológico debido al avance de su enfermedad, participó como millones de bonaerenses en los comicios de este domingo 7 de septiembre. Según supo Noticias Argentinas, el posteo del exsenador (que vota en la Provincia de Buenos Aires) se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y afecto, destacando su compromiso cívico a pesar de la adversidad.

Embed ¡Qué lindo es votar! ️ pic.twitter.com/rOg6YVDwGW — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) September 7, 2025

La jornada electoral en Provincia

La participación de Bullrich se da en el marco de la elección provincial donde se renueva la mitad de la Legislatura (46 diputados y 23 senadores) y cargos municipales (concejales y consejeros escolares).

La jornada electoral, considerada un test clave entre el oficialismo nacional y el peronismo bonaerense, se desarrolla con normalidad, utilizando la tradicional boleta sábana de papel.