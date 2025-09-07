Política |

Votó Axel Kicillof en La Plata: "Es una elección muy importante"

El gobernador destacó el peso de los comicios legislativos que se realizan en la Provincia. Dijo que ya quedó solucionada la falta de autoridades de mesa y se emocionó por el primer voto de su hijo mayor.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, emitió este domingo su voto en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata. Emocionado -al tratarse de la primera vez que su hijo mayor, León, sufragaba-, aseguró que ya quedó solucionada la falta de autoridades de mesa en colegios de varios distintos.

"Es una elección muy importante", destacó Kicillof. Y al ser consultado sobre el impacto que tendrá el resultado de estos comicios, agregó: "Hay muchos análisis para hacer; después veremos la representatividad en el Concejo Deliberante y en la Legislatura. Es una elección que va a requerir una interpretación, pero la primera tiene que ver con lo que está ocurriendo en el país con la política nacional”.

Axel Kicillof emitió su voto en una escuela de La Plata.

“Se habló mucho de esta elección, del desdoblamiento y de cómo se iba a organizar la jornada. Hoy está a la vista que todo marcha con absoluta normalidad. Hablé con intendentes y autoridades, y se está cumpliendo lo previsto”, dijo el candidato a senador de Fuerza Patria por la Primera Sección electoral, Gabriel Katopodis.

El dirigente peronista subrayó el rol de cada ciudadano en el cuarto oscuro: “Allí no hay TikTok, no hay agresiones ni insultos. Está cada vecino y cada vecina con sus intereses, sus sueños, sus hijos y sus proyectos, decidiendo lo mejor para sí mismos y para el país”.

Mayra Mendoza votó en una escuela de Quilmes.

Por su parte, la candidata a diputada de Fuerza Patria por la Tercera Sección, Mayra Mendoza, sufragó en la Escuela N°52 de Quilmes y pidió que los ciudadanos ejerzan su derecho a elegir.

La intendenta, que integra la lista junto a la vicegobernadora Verónica Magario, sostuvo en declaraciones a la prensa que “es una jornada democrática” para “venir a votar”. “Ahora nos vamos a desayunar, después paso por el centro de cómputos, voy a la Municipalidad y asistiré al búnker”, indicó la jefa comunal.

A su turno, el intendente de Tres de Febrero y candidato a senador por La Libertad Avanza por la Primera Sección, Diego Valenzuela, votó en su distrito y reflexionó sobre el alcance de los comicios. Si bien reconoció que la elección tiene “un fuerte significado nacional”, enfatizó que lo que realmente preocupa a los votantes son los temas de su vida cotidiana: “La seguridad, la economía y el empleo”.

"La mayoría de los vecinos me habla de su metro cuadrado, del bolsillo, del laburo y de la seguridad. Lo demás son ruidos políticos que buscan distraer al electorado de lo realmente importante”, agregó el jefe comunal.

En tanto, el candidato a diputado de La Libertad Avanza por la Octava Sección, Francisco Adorni,votó en el Colegio Nacional La Plata y sostuvo que “hay que votar y participar”. El hermano del vocero presidencial, Manuel Adorni, consideró que “es muy loco ver sus caras en las boletas electorales” y deseó que los comicios se desarrollen “en paz”.

