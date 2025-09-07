Política |

Cristina a Milei: "Salí de la burbuja hermano"

Cristina enumeró las causas del triunfo peronista, vinculando la economía con los escándalos de corrupción. "Banalizar y vandalizar el 'Nunca Más'... no es gratis".

En una aparición cronometrada, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un mensaje de festejo por la victoria del peronismo en la provincia exactamente a las 21:00, minuto en que se levantó la veda electoral. El tuit, que celebra la dura derrota de LLA, apuntó directo al Presidente: "¿Viste Milei?...".

ADEMÁS: Duro golpe a Milei: el peronismo gana en la Provincia por 13 puntos

CFK enumeró las causas del triunfo peronista, vinculando la economía con los escándalos de corrupción. "Banalizar y vandalizar el 'Nunca Más'... no es gratis". Según supo Noticias Argentinas, el mensaje más duro conectó el escándalo ANDIS con el "3%" que marcó la jornada: "Señalar... a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal".

Embed

"Salí de la burbuja, hermano"

La expresidenta también festejó la derrota adjudicándola al bolsillo de la gente: "Mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas".

El tuit concluye con una recomendación directa al Presidente ("Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy"), un saludo desde la sede del PJ ("Saludos cordiales desde San José 1111") y un mensaje a Milei y Toto Caputo: "Dejá de echarnos la culpa... que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas (...) te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento".

