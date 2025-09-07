Máximo Kirchner contra Milei: "Pediste sacar al pingüino del cajón y ahí lo tenés"

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, remarcó: "Parece que el pueblo no cambia de idea, lleva las banderas de Evita y Perón".
El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, se desquitó con el presidente Javier Milei, quien en varios momentos de la campaña se había sumado al polémico cántico de la militancia libertaria que pedía “sacar al pingüino del cajón para que vea” a la Argentina gobernada por La Libertad Avanza.
“Pediste sacar al pingüino del cajón y ahí lo tenés”, le marcó el diputado nacional y presidente del P bonaerense sobre el arrasador triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.
En las elecciones de este domingo, el peronismo le sacó más de 13 puntos de diferencia a La Libertad Avanza.
A lo largo de la campaña libertaria y en todos los actos, La Libertad Avanza entonó un jingle que despertó pasiones entre los seguidores de Milei y desató la furia del kirchnerismo por la explícita burla al ex presidente fallecido Néstor Kirchner.
