Máximo Kirchner contra Milei: "Pediste sacar al pingüino del cajón y ahí lo tenés"

“Pediste sacar al pingüino del cajón y ahí lo tenés”, le marcó el diputado nacional y presidente del P bonaerense sobre el arrasador triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.

En las elecciones de este domingo, el peronismo le sacó más de 13 puntos de diferencia a La Libertad Avanza.

"Parece que el pueblo no cambia de idea, lleva las banderas de Evita y Perón", indicó.

A lo largo de la campaña libertaria y en todos los actos, La Libertad Avanza entonó un jingle que despertó pasiones entre los seguidores de Milei y desató la furia del kirchnerismo por la explícita burla al ex presidente fallecido Néstor Kirchner.