Esteban Bullrich; "No podemos seguir jugando a no ponernos de acuerdo"

“Quiero agradecer a El Parlamentario este reconocimiento a mí y al resto de mis colegas, perdón, excolegas. No podríamos hacer nuestro trabajo sin una colaboración de ellas y ellos. También a todos los trabajadores del Senado y a los periodistas. Finalmente, quiero agradecer a todo mi equipo, este premio es nuestro, no mío”, comenzó Bullrich su mensaje, que volvió a utilizar un dispositivo que lee lo que él escribe en una pantalla.

“Permítanme la oportunidad para que, como aquel cura de pueblo que repetía el mismo sermón y cuando le preguntaron ‘por qué', el respondió ‘porque ustedes no cambian y, si ustedes no cambian, el sermón no cambia’. Recibí infinidad de mensajes de apoyo de políticos del oficialismo y de la oposición en respuesta a la convocatoria que realicé en mi discurso de renuncia. Sin embargo, nada cambió, en todo caso empeoró. Por eso voy a insistir”, advirtió el ex senador.

Y afirmó: “No podemos seguir jugando a no ponernos de acuerdo. La Argentina que soñamos es nuestra decisión, estamos obligados a sentarnos a dialogar, a menos que queramos seguir festejando que solo 4 de cada 10 argentinos es pobre. No lo creo. Entonces, a trabajar”.

“El Gobierno debe convocar a un diálogo amplio para encontrar los consensos necesarios sobre los cuales basar un proceso de crecimiento con inclusión. No puede convocar más a compartir decisiones ya tomadas, eso ya lo probamos y acá estamos. Será responsabilidad de la oposición responder a ese llamado amplio y abierto con la misma apertura y amplitud. Pero el primer paso en esa nueva dirección para dejar atrás décadas de estancamiento es responsabilidad del Presidente. Ruego a Dios que le dé la humildad para reconocer que solo no puede, la templanza para soportar los ataques de los amantes y los beneficiarios del status quo y la sabiduría para dar con firmeza ese primer paso. Gracias de nuevo y que Dios nos bendiga a todos”, concluyó Bullrich.

En abril de 2020, Esteban Bullrich dio a conocer que sufría un cuadro de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), condición que afectó seriamente su capacidad de hablar y sus movimientos. Un año y medio después, en diciembre de 2021, el entonces senador nacional del PRO por la Provincia de Buenos Aires presentó su renuncia a la Cámara alta, que se concretó en medio de una emotiva sesión.