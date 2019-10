En una entrevista con el periodista Roberto Navarro, Zaffaroni justificó que “desde que la Corte asumió por sí misma la función de posible última instancia de cualquier fuero de todo el país entonces necesita estar dividida en salas especializadas porque no hay nadie que conozca todo el derecho”.

“Hoy como parche tenemos que seguir con esta Constitución, más adelante haya que pensar en reformas”.

Del mismo modo, y en diálogo con El Destape Radio, el jurista indicó que “hay que insistir con otra ley de medios o crear otra. Hay que repensar el Estado, reformar la Constitución e incluir en la Constitución esa ley de medios. Las cosas se consiguen con lucha”.

Asimismo planteó que “no me cabe duda de que hay que legislar con los medios. Hay un monopolio de medios que genera una realidad única” y agregó que “no estamos en contacto con la realdad, la crean los medios. Crean un discurso único”.

Para el magistrado, “un ministro de la Corte no puede ser un jefe de oficina que fabrica sentencias. No, tiene que conocer la materia de lo que está juzgando. Y esto en una Corte de cinco o siete personas no es posible”.

Embed

Además, advirtió: “no hay un tribunal que unifique la interpretación de las leyes, entonces esto se convierte en una pérdida de seguridad jurídica grave. Abre un campo de arbitrariedad terrible".

Paralelamente, fue muy crítico de la situación judicial actual al asegurar que “mover jueces por decreto del poder Ejecutivo, armar los tribunales de apelación como le gusta al Ejecutivo, paremos. Esto no tiene precedentes”, alertó.

Asimismo, pidió terminar con los presos políticos. “Perdonar es divino, pero olvidar es de tontos. Olvidar no, venganza no, persecución no, pero tenemos que evitar que esto continúe”, subrayó.

ADEMÁS:

Autorizan a Cristina Kirchner a viajar mañana a Cuba para ver a su hija

Se dispara la polémica por 42 nombramientos que quiere hacer Vidal