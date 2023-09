Expectativa por el homenaje a víctimas del terrorismo que convocó Victoria Villarruel

La convocatoria al homenaje se difundió desde el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), un espacio que comanda Villarrueal, y se hará a las 17 en el Salón Dorado de la Legislatura porteña.

Además, forma parte de esta invitación al homenaje la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Lucía Montenegro, y disertarán Lorenza Ferrari, Graciela Saraspe y Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, un militar secuestrado y asesinado por el ERP en 1974.

"Les molesta que pidamos DDHH para todos y que sepamos la verdad de lo que hicieron los terroristas. Quieren amedrentarnos con escraches y amenazas como en los '70. No quieren q se sepa la verdad, porque la Izquierda es la tiranía hecha ideología, pero vamos a honrar a nuestros muertos. No importa lo que digan de mí. He luchado y lo sigo haciendo por los que no tienen Derechos Humanos. Estudié, entrevisté a todos los q pude, me reuní con terroristas para escuchar su visión y arrepentimiento, escribí libros, fundé una ONG, di conferencias, pero no levanté el arma contra otros en nombre de mis ideas, no puse una bomba a Paula, no secuestré a Larrabure, ni ataqué Tucumán o el cuartel de Azul, no maté a niños como Juan Eduardo Barrios ni me hice la víctima para cobrar indemnizaciones, sólo lucho para darle voz a los que ustedes asesinaron en nombre de una revolución que NADIE les pidió", publicó Villarruel en sus redes sociales.

Homenaje en Legislatura.jpg

Marcha en contra

En tanto, organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sindicales se movilizarán a la Legislatura porteña para expresar allí su repudio a la actividad convocada por Villarruel.

Entre las agrupaciones que estarán protestando frente al Poder Legislativo, estarán: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.

Embed Frente al negacionismo, la respuesta es firme y contundente: #NuncaMás



Nos vemos mañana para seguir luchando por la Memoria, la Verdad y la Justicia. pic.twitter.com/brlc6hmIAe — Victoria Donda Perez (@vikidonda) September 3, 2023

Convocan estos sectores a una marcha y acto en repudio al homenaje para las 16.30 en la calle Perú 160.

Además, el colectivo Encuentro Memoria Verdad y Justicia brindará este mediodía una conferencia de prensa.

La agrupación H.I.J.O.S. sede Capital compartió el mail de Emmanuel Ferrario, vicepresidente primero de la Legislatura, para enviar cartas y pedirle que se suspenda la actividad convocada por Villarruel.

"Apelamos al compromiso con la democracia y el respeto con los derechos humanos para revertir la decisión de abrir las puertas de la Legislatura para semejante acto de promoción del olvido y reivindicación de los crímenes del terrorismo de Estado", señalaron.