El dólar blue sigue en alza y cerró en $1.550

El dólar oficial minorista operó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA), mientras que en las entidades privadas se vendió a un valor superior.

En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa verde se ubicó en $1.468,43 para la compra y $1.520,90 para la venta. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.489, $1,50 por debajo respecto del martes.

Mientras que el denominado dólar blue o paralelo cerró en $1.530 para compra y $1.550 para la venta, $20 por encima que en la víspera, en el mercado informal de la City porteña. La brecha con el oficial se ubica en el 4,4%.

image

El dólar MEP cotizó a $1.598,82 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,7%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.611,17 y la brecha con el dólar oficial es del 8,2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.583,05, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.937, según Binance.

Los ADRs cayeron hasta 2,6% en Nueva York de la mano de Grupo Supervielle, seguido por Edenor (-2,2%) y Cresud (-2,2%). Por otro lado, acciones como Bioeceres suben hasta un 13,3%.

El S&P Merval cae 0,3% a 1.997.807,020 puntos, al tiempo que su contraparte en dólares tamibén lo hace 0,3% a 1.236,38 puntos.

A pesar de la leve baja, las acciones operan mixtas, Aluar gana 1,7%; Grupo Financiero Galicia sube 1,5% . En contraste, Grupo Supervielle cae 1,7% y Cresud 1,5%. El riesgo país, vuelve a operar sobre los 1.000 puntos básicos.