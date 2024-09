Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas: "El paro de hoy nos cuesta tres millones de dólares"

Luego, en la misma entrevista en la señal TN, agregó: "No es solo el costo, sino la marca Aerolíneas se ve dañada. Estamos notando que las reservas empiezan a caer porque los pasajeros empiezan a dejar de confiar y comprar nuestro producto. Hemos notado una caída de las reservas en el tráfico doméstico del 20% y del internacional del 10%”.

Y completó: "Les queremos pedir disculpas a los pasajeros. Ellos (los sindicatos) se basan en una cuestion de paritarias están pidiendo porcentajes que el Gobierno no lo puede dar. Es importante destacar que dos de los gremios aceptaron los aumentos. Más del 30% de los empleados está cobrando el aumento".

Con respecto al conflicto gremial y el directorio de la firma, el titular de Aerolíneas Argentinas señaló que no hay una mesa de negociación abierta. "La compañía no tiene que costarle un peso a los argentinos, eso nos pidió el presidente Javier Milei", aseguró. Por otra parte, habló acerca de la desvinculación de tres pilotos de la línea de bandera. "No es una decisión caprichosa", afirmó Lombardo y delizó que la responsabilidad es del gremio Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

Aerolíneas Argentinas Paro Pilotos.jpg La medida de fuerza comenzó a las 12 de este viernes y durará hasta la misma hora del sábado.

Los pilotos se negaron a realizar una operación de devolución de una aeronave EMB-190, como forma de "reclamar un salario justo y acorde a las responsabilidades que se nos imponen". En ese sentido, Lombardo afirmó que a la compañía estos aviones "traen una multa de 13.000 dólares por día".

La medida de fuerza ya provocó 319 cancelaciones y se cree que afectará a más de 37 mil pasajeros que tenían previsto volar este viernes y sábado. La línea de bandera habilitó el cambio de pasaje sin costo durante 15 días.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó este viernes que habrá “sanciones y multas” para los pilotos de Aerolíneas Argentinas que lleven adelante la protesta. En la misma línea, el secretario de Trabajo, Franco Mogetta, señaló durante una entrevista en Radio La Red: “Ellos (los gremios) dicen defender la compañía, pero lo disimulan bastante bien con este tipo de medidas”. "Quienes no se adecuen con sus tareas a partir de la nueva reglamentacion, los que incumplan, serán sancionados. La escala va desde descuento de haberes hasta despido", agregó el funcionario.