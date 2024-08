Imputaron a Alberto Fernández por lesiones graves y amenazas coactivas

La medida fue tomada por el fiscal federal Ramiro González en un dictamen que firmó en la tarde de este miércoles y en el que dispuso las primeras medidas de prueba de la causa.

El fiscal señaló que la exprimera dama “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar” sobre una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”.

Según el portal Infobae, el fiscal dispuso una serie de medidas de prueba, como el llamado a declarar de testigos como María Cantero, exsecretaria privada de Alberto Fernández; Federico Saavedra, exjefe de la Unidad Médica Presidencial; Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola, Sofía Pacchi, amiga de Fabiola y una de las que estuvo en la fiesta de Olivos, y la periodista Alicia Barrios.

Esto se debe a que Fabiola Yañez aseguró en su declaración testimonial que todos ellos de distintas formas sabían de las supuestas agresiones que estaba sufriendo por parte del ex presidente. Mientras que fue citado Daniel Rodríguez, quien ocupó el cargo intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández.

Exfuncionarios señalados por Fabiola Yañez desmintieron estar al tanto del maltrato de Alberto Fernández

El diputado nacional Facundo Manes, el exvocero presidencial Juan Pablo Biondi y la exministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación Ayelén Mazzina desmintieron estar al tanto del maltrato propiciado por el ex presidente Alberto Fernández a su entonces mujer, Fabiola Yañez.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Biondi sostuvo que lo que declaró textualmente Yañez "hace referencia a que no salga a responder" a los diversos ataques mediáticos que recibía permanentemente la ex primera dama para no para no darles relevancia.

FABIOLA ALBERTO.jpg Según detalló Yañez los episodios de violencia iniciaron en 2016 y avanzaron en varios planos, no solo el físico.

"Los medios la agraviaban y yo le decía que no respondiera. Eso es a lo que se refiere en su declaración", indicó el ex vocero presidencial. En relación a esto, Yañez aseveró que "siempre había discusiones verbales" y que "no la dejaban hablar cuando alguien la agredía mediáticamente".

A esa situación la enmarcó dentro de "una completa violencia institucional" y nombró al ex vocero. Por su parte, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, le confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que él "no atendió" a Fabiola Yañez en el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) que ella nombra en su declaración y donde Manes trabaja como médico neurólogo, especialista en neurociencia.

"Si se atendió en INECO, obviamente la institución le informará a la Justicia lo que ésta requiera, como se hace habitualmente. Es una institución grande donde pasan muchísimos pacientes", sostuvo. Finalmente, en comunicación con la Agencia Noticias Argentinas, la ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad Ayelén Mazzina, reconfirmó que "nunca estuvo al tanto de la situación de violencia denunciada por la ex primera dama" y que "no puede permitir que se banalice la violencia de género".

"No me pidió ayuda. Jamás le di la espalda a nadie. Si me hubiera dicho, le habría creído como dije antes de que hiciera la denuncia. Al mismo tiempo, hubiera renunciado a mi cargo, ya que nunca habría sido cómplice de un gobierno con estas características", concluyó.