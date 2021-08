Facundo Manes en San Miguel: "Nos quieren meter miedo"

"Nos quieren meter miedo para que no nos metamos, para que no nos involucremos y que todo siga igual. La nueva excusa de los que administran la decadencia argentina es que no tenemos experiencia", resaltó Manes.

Durante una recorrida por el partido bonaerense de San Miguel, el neurocientífico continuó: "¿La experiencia es abrir una grieta cada vez más grande entre hermanos? Medido en esos términos, está claro, no tenemos esa experiencia de los que llevaron a la Argentina a este desastre".

"Los que dicen tener experiencia en este país no pasan de aprendices de brujos que experimentan con el pueblo argentino, con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con nuestros hijos", subrayó.

Embed #DarElPaso | Avancemos juntos hacia el futuro, el trabajo y la innovación. pic.twitter.com/vD1zHMi6MU — Fabio Quetglas (@fabiojquetglas) August 29, 2021

En ese marco, el postulante radical chicaneó: "¿La experiencia es lo que experimentamos en las últimas décadas? ¿La experiencia es la que permitió que hoy tengamos casi la mitad de los argentinos en la pobreza? ¿La experiencia es haber saqueado a la argentina?".

"¿La experiencia es tener una inflación que se come los ingresos de nuestras familias? ¿La experiencia es tener las escuelas cerradas mientras ellos se reúnen y festejan? ¿Es dejar que nuestras familias sean rehenes de la inseguridad?", agregó.

Durante la actividad de campaña, Manes relató: "Voy a usar las palabras de un amigo de (la ciudad de) Salto que, cuando di el primer paso en este camino, me dijo: Facundo, la gestión se aprende y se puede convocar a los mejores, pero la honestidad...Se tiene o no se tiene".