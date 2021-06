La causa, caratulada como "muerte por causa dudosa", está a cargo de la Fiscalía del distrito de Saavedra, a cargo del Dr. Campagnoli y se ordenó una autopsia.

El ex presidente Mauricio Macri fue de los primeros en confirmar la noticia y enviar sus condolencias. ”Un dolor inmenso por el fallecimiento de Nico, el hijo de Pablo Avelluto. Querido Pablo, no hay palabras para una pérdida semejante. Te acompaño a vos y a tu familia en este momento devastador. Mi abrazo más fuerte”, fueron las palabras que escribió el ex mandatario en su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/mauriciomacri/status/1404113581394825219 Un dolor inmenso por el fallecimiento de Nico, el hijo de Pablo Avelluto. Querido Pablo, no hay palabras para una pérdida semejante. Te acompaño a vos y a tu familia en este momento devastador. Mi abrazo más fuerte. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 13, 2021

A las condolencias de Macri se fueron sumando las de otros dirigentes como Enrique Avogadro, actual ministro de Cultura porteño.

También le expresó su apoyo el exsecretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi, que en la misma red social escribió: “Un abrazo fuerte por la pérdida de Nico, querido Pablo Avelluto. Tus amigos estamos con vos en este momento tremendo”.

Nicolás Avelluto tenía pasión por la fotografía. Formaba parte del equipo del portal Posdata, de la Agencia de Noticias RedAcción (ANRed) y era ayudante de Producción del Gobierno porteño.

En su cuenta de Instagram, con más de 4000 seguidores, Nicolás había posteado decenas de imágenes propias, la mayoría de ellas en apoyo a la ley de legalización del aborto y en contra de la violencia de género. El viernes 11 de junio participó de la marcha por Tehuel.

ADEMÁS:

Coronavirus: Susana Giménez se encuentra estable

Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), donde colaboraba, señalaron: "Con enorme dolor, nos toca despedir a un querido compañero. Hoy falleció Nicolás Avelluto, fotógrafo comprometido con las luchas populares, siempre presente en las calles. Saludamos a sus compañerxs y amigxs en esta triste jornada. Nos vemos en la lucha, compañero".

https://twitter.com/CORREPI/status/1404132442844413953 Con enorme dolor, nos toca despedir a un querido compañero.

Hoy falleció Nicolás Avelluto, fotógrafo comprometido con las luchas populares, siempre presente en las calles.

Saludamos a sus compañerxs y amigxs en esta triste jornada.

Nos vemos en la lucha, compañero. pic.twitter.com/JcEbC231fR — CORREPI (@CORREPI) June 13, 2021

Nazareno Roviello, amigo de Nicolás, escribió un sentido mensaje tras conocerse la noticia: “Despedimos a una persona inocente que no tenía más que bondad para interpretar la vida. Un niño, con una cámara, ganas de cambiar el mundo y esperar el finde para ir a ver a Tigre. Fue parte de la Campaña Nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito”.

Y agregó: “Con dolor despedimos a un gran compañero, sabiendo que la vida no le dio lo que merecía. Con alegría de que va a ser recordado por mañas tan divertidas como agotadoras, como una persona que daba al que necesitaba. Con la convicción de sus principios e ideales de cambiarlo todo. Descansa en poder querido compañero. Nos vemos en la calle”.

El lunes 7 de junio se había dado la primera dosis de la AstraZeneca. “Era asmático y tenía sobrepeso: dos factores que lo incluían dentro de la población de riesgo”, aseguraron desde su grupo familiar.