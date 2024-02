Falta de profesionalismo / Por Carlos Fara

Todo esto delata la falta de profesionalismo del gobierno, porque estas cosas se tienen que saber de antemano. Sus legisladores no se pueden enterar en el medio de la sesión que no les dan los números. Es bastante inédito que un proyecto que ya fue aprobado en general vuelva a comisión cuando está tratando de ser aprobado en particular. Es la señal de que los números no dan, es decir, las manos alzadas no daban para poder aprobar artículos importantes. Ya se lo estaban limando a medida que iba pasando la votación y este es el signo elocuente del empeoramiento. ¿Esto qué significa? Que no hubo suficiente buena negociación en los tres o cuatro días trancurridos entre viernes y hoy para poder bajar al recinto con un texto acordado. Esto significa que al volver a comisión el proyecto no va a salir antes de marzo. O sea que el presidente va el primero de marzo a la sesión inaugural del período legislativo sin la ley ómnibus aprobada. Y adicionalmente con mayores riesgos, a medida que va pasando el tiempo, de que la situación se vuelva más complicada. Y que los negociadores se pongan más duros y la ley termine siendo una cáscara vacía. Lo que significaría que esto que se aprobó en general no puede avanzar en particular. Y que obligue al gobierno a negociar más cosas por el camino. Esto, obviamente, le desdibuja el proceso de reforma.