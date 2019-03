En medio de las tensiones de la coalición del PRO con la UCR, el dirigente adelantó que la continuidad la definirá la Convención Nacional del espacio aunque la misma no tendrá prosperidad si se trata de "coalición electoral y no una coalición de Gobierno".

"La conducta hasta ahora ante las advertencias que hemos hecho se hizo caso omiso sino que además se acusó que haberlos hecho era buscar la desestabilización del Gobierno", indicó Storani y agregó: "Me interesa mucho más que los cargos la posibilidad de ser considerados en la discusión de políticas públicas esenciales".

En este marco, el dirigente de la UCR recordó que cuando se decidió el reingreso al FMI y la reforma previsional el radicalismo no fue consultado. “No estoy hablando de pequeñas cosas sino de cuestiones esenciales. Hasta aquí ha habido enorme construcción para tratar de no generar situaciones de inestabilidad y de crisis institucional pero cuando está afectando nuestro ADN, nuestra identidad y demás las cosas tienen un punto de no retorno", reprochó.

"¿El plan B? Concurrir a las elecciones con candidatos propios y buscar afinidades con otras corrientes de pensamiento mucho más afines a lo que nosotros pensamos. No tendría ningún sentido la continuación de Cambiemos, porque es una coalición electoral", agregó.

Por último, Storani también consideró que el fallecimiento de Franco Macri, el padre del Presidente, ocurrido el sábado último, es un "trago muy amargo", y calificó al empresario como "un hombre de larga trayectoria", tras lo cual manifestó su "acompañamiento" al jefe del Estado.