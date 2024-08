Federico Sturzenegger: "Javier Milei logró en un mes lo que Mauricio Macri no pudo en cuatro años"

“Yo discrepo radicalmente... (Luis) Caputo tuvo superávit en un mes, así que tendría que cerrar el libro ahí. Cerramos y pasamos a otro tema, porque queda totalmente demostrado. Algo que nadie pensó que era posible...", expresó Sturzenegger en declaraciones radiales. Y remarcó en esa línea: "Lo digo con todo respeto, Mauricio con mucho esfuerzo no lo logró hacer en cuatro años, Javier lo logró en un mes. Si a mi me dicen no hay gestión, no sé, me vuela la cabeza”.

El funcionario, que estuvo al frente del Banco Central en el gobierno macrista, sumó argumentos a su postura. "El posicionamiento internacional de Milei es extraordinario, no se vio en años. Si veo el liderazgo regional que ha tomado en el tema Venezuela, me parece extraordinario. No veo cómo se puede decir que no hay gestión", dijo.

El mensaje del Ministro no se terminó ahí y continuó sobre otros puntos del Ejecutivo: "¿En Seguridad no hay gestión? ¿No hay gestión en devolverle cierto orgullo y respeto a las fuerzas? Y la reforma que ha hecho Sandra Pettovello (Capital Humano) es extraordinaria, ¿o por qué no hay más piquetes? Porque se desfinanció a los intermediarios que financiaban los piquetes. Entonces me dicen no hay gestión, ¡¿y no hay piquetes?!”

"Es impresionante lo que Milei ha logrado", destacó Sturzenegger.

En el análisis de Sturzenegger, la gestión de La Libertad Avanza va "más a fondo" que la realizada por la administración de Cambiemos. "Milei está planteando una batalla cultural importante. La convicción que tiene en sus ideas es muy inspiradora”, consideró.

"Esa idea de que el país ha estado oprimido por una casta que se ha beneficiado del pueblo, ese modelo de la casta eran las ideas de (Juan Domingo) Perón, esa idea de economía corporativa. Pero el que la hizo ley fue (Juan Carlos) Onganía, que hablaba de la sociedad organizada. Un gobierno 4 años sin Congreso, fue una presidencia transformadora, para mí en un sentido muy negativo", afirmó el funcionario en un repaso histórico.

Y concluyó: "Obviamente una gestión es muy compleja, falta todo, falta mucho. Se cometen errores todo el tiempo, errar es humano. Pero me parece que es muy impresionante lo que el Presidente ha logrado".

Reglamentan parte de la Ley Bases: qué dijo Sturzenegger

Más allá de sus diferencias con la opinión de Macri, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado se refirió en sus redes sociales al tramo de la Ley Bases que fue reglamentado mediante un decreto en el Boletín Oficial. Así, explicó sus tres objetivos centrales: "Acelerar la MOTOSIERRA, implementar un mecanismo ANTI-ÑOQUIS en el empleo público, y cambiar los procedimientos administrativos con procesos ANTI-COIMAS”.

En cuanto a la "motosierra", Sturzenegger señaló que el Congreso fue “generoso en las delegaciones porque le permite al Estado adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública; también lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos”.

Respecto de las cuestiones “anti-coimas”, el funcionario dijo que las modificaciones de la Ley Bases “apuntan primordialmente a reducir la capacidad del Estado de apretar o coimear al ciudadano”. "¿Por qué es un mecanismo anti-coimas? Porque antes el funcionario podía ‘cajonear’ el expediente y pedir algo a cambio para destrabarlo. Ahora ese poder desaparece porque el trámite se aprueba en forma automática en un plazo breve”, agregó.

Y sobre las cuestiones anti-ñoquis, se explayó: "Hoy, siguiendo el mandato de las urnas, el Estado está en un proceso de achicamiento y ya se ha producido una reducción del empleo público de más de 20.000 agentes. Pero nunca es un mal momento para diseñar mecanismos que garanticen que los ingresos sean de personal idóneo".