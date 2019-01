Felipe Solá: "No veo a Lavagna como candidato a presidente"

El dirigente peronista hizo referencia a una posible candidatura del ex ministro de Economía de Néstor Kirchner; además aseguró que su voluntad "es seguir e ir a una interna"

El dirigente peronista Felipe Solá volvió a referirse a las elecciones de este año y, ahora, hizo referencia a una posible postulación de Roberto Lavagna. "No lo veo como candidato a presidente, pero no quiere decir que no me guste", dijo.