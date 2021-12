Fernandez: "Tenemos que hacernos cargo de la deuda que nos dejaron"

Alberto Fernández y Cristina Kirchner fueron los principales oradores del acto de celebración del Día de la Democracia y de los Derechos Humanos en la Plaza de Mayo, precedidos en el uso de la palabra por los ex presidentes de Uruguay, José "Pepe" Mujica, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente convocó a todos los sectores a "construir otra Argentina, una Argentina libre, justa y soberana como siempre hicimos los peronistas", al hablar esta tarde en un acto en Plaza de Mayo, en conmemoración del Día de la Democracia y los Derechos Humanos.

Fernández aseguró que su Gobierno hará "todo lo necesario para que cada argentino tenga un empleo digno" y ratificó que para su gestión "primero están los más postergados".

Afirmó que “ningún jubilado paga medicamentos” y destacó la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), al asegurar que “no se retrocedió en materia de derechos” en la pandemia de coronavirus.

Fernández aseguró que "la Argentina del ajuste es historia", al resaltar que en las tratativas con el FMI para refinanciar la deuda que contrajo la gestión de Cambiemos "no se negociará nada que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social" del país.

"Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que ponga en riesgo eso; no tengas miedo", subrayó y recordó que "muchas veces el FMI le soltó la mano a presidentes argentinos y así puso en crisis la institucionalidad de la Argentina", para luego señalar, mirando a la multitud que ocupaba la Plaza de Mayo, que "si el FMI me suelta la mano voy a estar tomado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina".

Fernández reivindicó el pago de la totalidad de la deuda con el FMI en 2005, realizada por el ex presidente Néstor Kirchner, y aseguró que los gobiernos peronistas "no somos los que no queremos pagar deuda, tampoco somos los que la tomamos, somos los que tenemos que hacernos cargo de la deuda que nos dejan a nosotros".

El Presidente también afirmó que, “bajo el rótulo de los libertarios aparecen los xenófobos”, y señaló que democracia “es también no olvidar a los genocidas y a los que nos endeudaron”.

En el cierre del acto por los 38 años de democracia, la vicepresidenta Cristina Kirchner advirtió que el Fondo Monetario Internacional "ha condicionado la democracia argentina en las últimas décadas" y ahora, tras el gobierno de Mauricio Macri, están "otra vez adentro" del país para "controlar las cuentas".

“Necesitamos que el Fondo nos ayude a recuperar miles de millones de dólares que se han ido a los paraísos fiscales. Presidente comprométase a que cada dólar que encuentre en el exterior, de los que se la llevaron sin pagar impuestos, se lo vamos a dar al Fondo”, resaltó Cristina Kirchner.

En el escenario montado frente a la Casa Rosada, Cristina Kirchner señaló que Alberto Fernández, al asumir, "se encontró con el regreso del FMI a la Argentina, con el regalito de 44.000 millones de dólares".

"Y la verdad que, más allá de todo, permítanme ser un poco desconfiada. Saben que pasa, el FMI ha vivido condicionando a la democracia Argentina. No es de ahora, recuerdo cuando el Presidente Alfonsín asumió un día como hoy hace 38 años, y recibió un país que había quintuplicado su deuda externa, sin reservas en el Banco Central, con asonadas militares cada tanto, con 30.000 desaparecidos. Y que en el año 89 no pudo terminar su mandato", afirmó la vicepresidenta.

Cristina, una de las oradoras.

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que siempre estará “al lado de la Argentina” y abogó luchar por una democracia "más justa e igualitaria" y por recuperar el espíritu de la primera década de este siglo, cuando coincidieron en América Latina gobiernos “democráticos y progresistas”.

“Este es un día muy especial. Estamos conmemorando la recuperación de la democracia en Argentina; estamos conmemorando el día de los derechos humanos”, dijo el ex mandatario brasileño en un “portuñol” que le permitió hacerse entender por la multitud que llenó la Plaza de Mayo y quienes siguieron sus palabras por medios electrónicos.

El ex presidente de Uruguay José “Pepe” Mujica consideró que “la democracia no es perfecta porque no hay un sistema mejor” y le pidió al pueblo argentino “cuidarla”, al hablar en el acto por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos que se desarrolla en Plaza de Mayo.