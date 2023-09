Fuerte crítica de Morales a Macri: "Le ha hecho mucho daño a Juntos por el Cambio"

"El liberalismo extremo es contagioso", subrayó tras los acercamientos del fundador del PRO con el libertario Javier Milei. La frase de Morales no es azarosa, utilizó las mismas palabras que pronunció Macri para acusar a la fuerza que conduce Morales de populista luego de que sus diputados radicales dieran quórum en la sesión que trató las reformas en el Impuesto a las Ganancias. "El populismo es contagioso", supo declarar el exmandatario.

"Después de las PASO, en las primeras semanas, con tanta alabanza a Milei le ha hecho mucho daño a Juntos por el Cambio", indicó el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) en declaraciones radiales, y agregó: "Ahora se callado un poco y ordenado, espero que trabaje y apoye decididamente".

En la misma sintonía, tras los cuestionamientos de Macri fustigó: "En todo caso, el problema no está en el radicalismo que lo que está haciendo es levantar a Patricia [Bullrich] y a Juntos por el Cambio. Creo que (Macri) se ha moderado y la mayor manera de aportar es que no deje dudas de que la candidata es Patricia y no la posibilidad de Milei".

Para Morales hubo un "coqueteo" del expresidente con el candidato de La Libertad Avanza que hizo daño a la coalición opositora, por lo que pidió enfocarse en la elección y trabajar para que la Argentina sea presidenta. "Hay un liberalismo extremo contagioso que nos hace daño y desperfila a Juntos por el Cambio", aseveró.

A poco menos de un mes para las generales del 22 de octubre, Morales aseguró que Patricia Bullrich "está competitiva", con "más firmeza que nunca y decidida a encarar un proceso contundente en todo el país", y que observa un fuerte potencial del espacio.

Emiliano Yacobitti opinó que es "es muy difícil que los radicales voten a Milei"

El diputado nacional de Evolución Radical e integrante del bloque de Juntos por el Cambio (JxC) Emiliano Yacobitti consideró este domingo "muy difícil" que dirigentes del radicalismo voten por el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en un eventual balotaje con el ministro de Economía y aspirante de Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa.

"Es muy difícil que los radicales voten a Milei", dijo Yacobitti, aunque admitió que "puede haber casos" como los del electo gobernador de Santa Fe e integrante de Evolución Radical, Maximiliano Pullaro, y su par del bloque de diputados nacionales de JxC Martín Tetaz, quienes expresaron públicamente que apoyarían a Milei en un balotaje con Massa.

En declaraciones a la radio web Futurock, Yacobitti advirtió que le "preocupa la violencia" que en ocasiones manifiesta Milei.

En ese sentido, cuestionó que el candidato de LLA haya considerado a los radicales Raúl Alfonsín como el "peor de presidente de la historia" y a Hipólito Yrigoyen, el "primer populista".

"Cuando la violencia viene desde el Estado, va generando un caldo de cultivo que es peligroso", opinó Yacobitti ante un posible escenario de Milei accediendo a la presidencia.

Al respecto, confió en que sea Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, quien triunfe en las próximas elecciones aunque posiblemente, evaluó, en una segunda vuelta.