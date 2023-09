Fuertes cruces en el debate para Jefe de Gobierno porteño

Fueron más las rencillas que las ideas, tratando de contentar a sus votantes más que otra cosa. Se atacaron mutuamente, principalmente Marra, quien sostuvo una puja con Vanina Biasi y Leandro Santoro. Y por momentos, el debate se pareció a un partido de truco: Marra-Macri contra Santoro-Biasi, aunque esta última también se diferenció del candidato de Unión por la Patria.

Al hacer las presentaciones de rigor, Jorge Macri sostuvo que así como la gestión del Pro "transformó" el distrito y "generó el Metrobus", además de "resolver las inundaciones y el problema de la inseguridad", su "desafío" es "reinterpretar los nuevos momentos y tiempos".

"Estoy parado sobre los hombros de dos gigantes de la gestión", dijo sobre Mauricio Macri y el actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Por su parte, Santoro sostuvo que "es hora de renovar el aire" en la Ciudad y propuso "alquileres accesibles, más espacios verdes, que cada pibe tenga una vacante en las escuelas y un subte de 24 horas".

En tanto, Marra dijo que representa a una sociedad "cansada, harta y triste por una dirigencia política que está fracasando".

"Junto a Javier Milei fundamos LLA y muchos ponían pocas expectativas; fuimos a defender ideas y hoy estamos dando esa batalla", destacó y reiteró que el objetivo del espacio es "entrar en el balotaje y que el kirchnerismo quede tercero".

Por su parte, Biasi señaló que la izquierda defenderá a los porteños "frente al ajuste del Gobierno nacional y el FMI".

Para la candidata, las medidas económicas del Gobierno nacional "son más inflacionarias y auguran una nueva devaluación", lo que abrió paso a la "experiencia ultraderechista" de Milei.

image.png

Macri opinó que Santoro tiene una mirada "desviada en función de complicarle la vida a los porteños", y le preguntó "qué hizo para recuperar los fondos de coparticipación que el Gobierno de Alberto Fernández le robó a la Ciudad" y que le valió un fallo adverso de la Corte Suprema.

Ante la consulta de Macri sobre esos 2,95 puntos de coparticipación que la Corte encomendó pagar a la Ciudad, Santoro recordó que "siempre" se pronunció "en contra de la forma en que se trató" esa asignación,

Para Santoro, el expresidente Mauricio Macri "la dio mal, Larreta la aceptó mal y el Gobierno nacional se manejó mal al sacarla".

"Mi posición va a ser siempre en defensa de los porteños", enfatizó.

image.png Los candidatos en el debate.

Santoro señaló además que "la educación no es una prioridad para el Pro" y citó al neurólogo Facundo Manes, integrante de JxC, quien, según dijo, planteó que en el distrito "viene cayendo el presupuesto educativo un punto por año", lo cual "se tiene que terminar".

El dirigente de Unión por la Patria (UxP) advirtió sobre los "negociados" que hay en la Ciudad con las "viandas y la comida" que se reparten en los colegios, al graficar que "las empresas distribuyen el alimento son siempre las mismas, y le acaban de prorrogar el contrato por tres años por un valor de 50 mil millones de pesos. Y eso que son empresas que han llevado comida que ha provocado que los chicos se descompongan".

Santoro comparó que en el distrito se gastan "14 mil millones de pesos en publicidad y 4.300 en infraestructura escolar".

image.png El debate en la Ciudad.

Durante el eje destinado a Vivienda, Biasi apuntó contra el gobierno porteño que "entregó la ciudad a empresarios. Hoy es una ciudad de especuladores inmobiliarios, donde no se puede alquilar y han destruido el ambiente".

La candidata de la izquierda sostuvo que desde Juntos por el Cambio "son resposanbles del desquicio de la vivienda en la ciudad y la razón por la cual la gente se tuvo que ir a las villas. Aumentaron ustedes 400% la población en las villas en los últimos años en la ciudad".

En tanto, Jorge Macri destacó que "la ciudad tiene capital humano" y llamó a "poner en el centro de la escena al privado en la ciudad".

Santoro, por su parte, señaló que Macri "tira la pelota afuera, pone el foco en temas nacionales y corre el foco de la ciudad de Buenos Aires y creo que tiene que ver con que no la conoce".

"Evita hablar de alquileres porque en la ciudad no han hecho nada por los inquilinos. Es más, han hecho cosas para perjudicarlos. Hay que articular una batería de políticas públicas y voy a laburar desde el primer día para solucionar esto, regulando Airbnb como hizo Nueva York", afirmó el candidato de UxP y agregó que "me voy a ocupar de que los alquileres no estén más en dólares".

Marra indicó que en su espacio "no hablamos de alquileres, hablamos de crédito hipotecario" y señaló que desde La Libertad Avanza buscan que la gente pueda comprar su vivienda a largo plazo y para ello hay que "bajar los impuestos y dejar que fluyan los negocios", para que haya más crédito.

image.png El saludo entre los candidatos.

En cuanto a la seguridad, Marra reprochó que no dejen actuar a la policía en la ciudad y destacó que "desde LLA decidimos que nuestro candidato a vicejefe de gobierno sea Eduardo Martino, comisario retirado de la Policía Federal y miembro fundador de la Metropolitana".

Al respecto, Biasi expresó mucho miedo al candidato a vicejefe de Marra, que "es una persona que fue expulsada de la Metropolitana, de la Federal, estuvo bajo la dictadura, y fue cooptado en la Triple A".

Además, la representante del Frente de Izquierda llamó a "terminar con el delito que une a la policía con la delincuencia en la ciudad de Buenos Aires" y pidió "un modelo donde se abran los libros de las comisarias. Hay que desmantelar la policía corrupta y fundar una nueva organizada con organismos de derechos humanos".

Por su parte, Jorge Macri consideró que "la seguridad es un tema central y en el que tengo experiencia. Voy a garantizar una ciudad más segura, trayendo los puntos seguros de Vicente López, garantizando que la policía que está en la calle tenga Taser. Hay que volver a poner en funcionamiento el sistema de identificación de rostro, necesitamos usar toda la tecnología que tengamos y además terminar con la lógica de los piquetes", añadió.

Para cerrar la ronda, Santoro señaló que "en los últimos cinco años tuvimos seis ministros de Seguridad en la ciudad" y marcó que el 50% de los homicidios se concentran en 4 barrios.

"Dejaron de gobernar y se dejaron de ocupar del principal tema que decían defender", criticó al gobierno porteño y consideró: "No es contra la policía, sino controlando y respaldando a la policía. A la policía hay que cuidarla, son un servidor público".

Tensos cruces

Durante una parte del debate se produjo un tenso cruce en este Biasi y Marra, cuando este último criticó que una mujer le haya dado de mamar a un bebé durante un piquete en el microcentro porteño, a lo que la representante de la izquierda le preguntó "qué carajo le importa lo que hace la gente", lo que generó un reproche del candidato libertario por no respetar las reglas de no interrumpir las exposiciones.

Por otra parte, Santoro, quien al final pidió a los votantes de Martín Lousteau que lo acompañen el 22 de octubre, y Biasi apuntaron contra Marra con una chicana aduciendo que no pasó un examen de idoneidad para poder dar consejos financieros, en referencia a la multa de 3 millones de pesos que le impuso la Comisión Nacional de Valores (CNV) al youtuber porque no rindió el examen de la entidad para poder recomendar inversiones.

"Sos la anti meritocracia. 60 preguntas múltiple choice tenías que responder y no fuiste. Tenías una matricula provisoria, tenías que presentarte al recuperatorio y no lo hiciste", remarcó el candidato de Unión por la Patria.

Por su parte, Biassi también recordó que Marra "fue sancionado por la Comisión Nacional de Valores" por no rendir esa prueba.

Marra respondió que fue sancionado porque lo persiguieron políticamente tras sumarse al espacio que lidera Javier Milei. "Tengo bastantes años de experiencia, por eso me siguen en las redes", dijo.