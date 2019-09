“No veo un traspaso de mando anticipado, eso no le haría bien a nadie, no le haría bien a la Argentina”, destacó Garavano en declaraciones a Futurock.

ADEMÁS:

El ministro agregó que además es “prematuro cualquier análisis de este tipo", ya que "hay que esperar a las elecciones generales del 27 de octubre, y a partir de ahí ver si se trabaja para el balotaje”.

“No hay que anticiparse, los argentinos tenemos esta tendencia siempre de anticiparnos pero tenemos que acostumbrarnos a que las cosas sucedan, que se den las elecciones, que el traspaso de mando se produzca cuando esté estipulado legalmente”, insistió.

Por último pidió “respetar las instituciones y las leyes”, para poder “convivir todos en paz más allá de las diferencias políticas”.