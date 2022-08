Gerardo Morales cerró en Olavarría su gira para fortalecer el rol de la UCR

El escenario del cierre de la gira fue la “Cena de la Reconstrucción”, organizada por la dirigencia radical olavarriense para avanzar en la reconstrucción del comité local, incendiado en el 2013. Allí, Morales reiteró su voluntad de ser presidente en 2023, su compromiso con la consolidación de Juntos por el Cambio y su ampliación, y expresó duras críticas hacia el gobierno nacional.

Vamos a dar la lucha Juntos por el Cambio

En su discurso de cierre. Morales expresó: “En Jujuy, Corrientes, Mendoza y con nuestros más de 400 intendentes vamos a apostar a Juntos por el Cambio, para dar la lucha que se va a dar en 2023, para que termine la nefasta gestión del Frente de Todos, que ha puesto en el abismo a la República Argentina. Son unos irresponsables, con un presidente ausente que no tiene autoridad, con una vicepresidente que está sometida a uno de los juicios más importantes de las últimas décadas, que va a marcar una bisagra y que es la Causa Vialidad, entre otros juicios, y que tiene que terminar de destapar y condenar la matriz de corrupción del kirchnerismo. Tenemos que terminar con esa historia y dar la vuelta de página, que va a dar Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical”.

Gran jornada con la dirigencia radical de PBA, acompañando la gesta de las y los correligionarios de Olavarría que organizaron una gran cena para recaudar fondos y recuperar el comité local que fue destruído por un incendio.

Esta es la mística de la UCR ¡Adelante Olavarría!



Esta es la mística de la UCR ¡Adelante Olavarría! pic.twitter.com/Ie6c8IGqnX — Gerardo Morales (@GerardoMorales) August 14, 2022

Además de las críticas al Frente de Todos, el llamado a la unidad, a la consolidación y a la ampliación de Juntos por el Cambio que fue una de las constantes de la gira.

Em ese sentido, Morales explicó: “Esta recorrida la hice en mi doble carácter de gobernador, y presidente de la UCR. Como gobernador he firmado varios convenios en Trenque Lauquen para la colaboración en temas medicinales y también acordamos en el Parque tecnológico de Santa Fe -donde mantuvimos un encuentro con Bioceres- para trabajar en la posibilidad de producción de bioplásticos a partir del cáñamo. Y en mi carácter de presidente del partido, estoy visitando los comités con representación de todos los sectores, y estamos muy contentos por la energía que tiene el partido en todo el país, estoy caminando casi todas las provincias, y hay un radicalismo de pie trabajando muy bien. En la provincia de Buenos Aires se ha hecho una gran tarea, están participando de los encuentros distintos sectores, en Santa Fe, donde era imposible encontrar un partido unido, estuvieron todos en el Comité, algo que hace 15 años no pasaba”.

Santa Fe

Ese llamado a la unidad y la ampliación del espacio fue determinante especialmente en la recorrida por la provincia de Santa Fe, donde Morales manifestó su apoyo a la conformación del "Frente de Frentes" en los encuentros que mantuvo con la dirigencia de Santa Fe, Rosario, Rufino, y Venado Tuerto, y los encuentros con los intendentes Pablo Javkin, Leonel Chiarella, y la senadora Carolina Losada, y los principales referentes del radicalismo santafesino.

"Veo realmente muy cerca la posibilidad de conformación del Frente de Frentes -aseguró Morales-, me parece que hay voluntad, a veces no se logra unanimidad, pero sí veo que mayoritariamente hay consenso, el radicalismo está, vamos a hablar de esto con Patricia Bullrich, que es la presidenta del PRO, con Horacio Rodríguez Larreta, vamos a hablar en la mesa de Juntos por el Cambio de la situación particular de Santa Fe".

Y agregó: "Santa Fe es una de las provincias más importantes del país, la elección es en el mes de junio y vamos a ganar la elección, y ese resultado va a ser muy importante para generar una lectura nacional de lo que va a pasar en el país después".

Sin acuerdo con el massismo

En esa línea y durante los distintos encuentros, especialmente en la provincia de Buenos Aires, Morales descartó un acuerdo con el massismo e insistió en la posibilidad de ampliación de la coalición con la incorporación de sectores peronistas no kirchneristas.

"No hay un acuerdo con Sergio Massa, eso es falso, totalmente falso porque con eso me apuntan a mí -aseguró- . Mi vicegobernador ha dejado de ser del Frente Renovador. El Frente Renovador hizo acuerdos en 2015 con nosotros en Jujuy y también en Mendoza, pero cuando Massa se hizo kirchnerista ese sector del peronismo trabajó para Juntos por el Cambio en 2019, y en 2021. Entonces todo eso es falso, es un invento de quién no sé, pero que genera fantasmas que no hay que generar en Juntos por el Cambio,donde lo que tenemos que hacer es fortalecer la unidad y terminar de generar sospechas".

"Nosotros sí decimos que hay que tener diálogo con los sectores del peronismo que no están en el Frente de Todos, hay quienes pensamos que hay que parar a la coalición en el centro, no en la derecha: la grieta no le ha servido al país, pensamos que cuando lleguemos al gobierno tenemos que gobernar, buscar consensos, lograr las mayorías para aprobar las leyes, como hicimos en Jujuy, donde desde que llegamos al gobierno aprobamos leyes que marcaron el camino de la transformación, de la recuperación del orden en la provincia".

Además, el gobernador de Jujuy dio por terminado el desencuentro ocasionado en la coalición por los dichos de Elisa Carrió: “Las expresiones de Lilita fueron expresiones desafortunadas en un momento donde el país lo que está esperando, primero es que el Gobierno resuelva los problemas de la gente, de la economía. Y de la oposición espera la actitud responsable que venimos teniendo. Obviamente que no cayeron bien, que no le hacen bien al espacio, pero la verdad que ya se ha dialogado bastante con la gente de la Coalición Cívica y hemos tenido un cruce de mensajes con Lilita en las últimas horas, así que vamos a bajar los decibeles de lo que se ha dicho. Cuando hay algunas diferencias hay que plantear adentro el debate, eso es lo que hemos venido trabajando últimamente, así que esperemos que baje la espuma para enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar y en donde estamos avanzando muy bien, que es el plan de gobierno”.