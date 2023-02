Gerardo Morales: Milei es funcional al kirchnerismo

Por la mañana del sábado, Morales se entrevistó con el intendente de Bahía Blanca Héctor Gay, y desde allí partió hacia Monte Hermoso, donde visitó el comité local y recorrió el área peatonal balnearia dialogando con los medios de prensa locales y los vecinos.

Luego del mediodía, Morales continuó su agenda en Coronel Dorrego, donde firmó un convenio de cooperación con el intendente de esa localidad, Raúl Reyes y con el de General Lamadrid Martín Randazzo, cerrando la visita en el comité de la UCR de Dorrego.

Embed Tuvimos una valiosa jornada de trabajo en el comité de Coronel Dorrego con una gran presencia de dirigentes de toda la 6ta sección electoral.

Gracias queridos intendentes Raúl Reyes y Martín Randazzo, a nuestros anfitriones @casianog y Delia Roché, @jrcneldorrego y @trinibarda. pic.twitter.com/nyvfAkdtoD — Gerardo Morales (@GerardoMorales) February 5, 2023

Definiciones de Gerardo Morales

En las diferentes instancias, en diálogo con la militancia, los medios y los dirigentes locales el gobernador de Jujuy destacó:

- “Estamos trabajando muy bien en Juntos por el Cambio y la provincia de Buenos Aires es un gran desafío: El kirchnerismo se quiere abroquelar en la provincia de Buenos Aires, por eso tenemos que hablar con la gente para que no se coma la del voto a Milei, porque ese voto es funcional al kirchnerismo”.

- “Tenemos que terminar con el kirchnerismo, porque han cumplido un ciclo, y ellos no lo ven. Se cayó un modelo de impunidad, por eso van contra la Corte y la Justicia, porque la verdad es que deberían estar todos presos. En Jujuy se quejan, me dan con todo, pero la corrupción está presa en Jujuy”.

- “Un pueblo no puede pensar en proyectarse al futuro y en resolver sus problemas si vive con cortes de ruta, con conflictos, con peleas continuas. Tenemos que salir de la pelea permanente. Obviamente también tenemos que conducir, necesitamos un gobierno que conduzca, un presidente que tenga carácter, sino veamos lo que nos pasa con este señor”.

- “Tenemos un Presidente sin carácter, sin rumbo, que termina tironeado por los extremos. Ayer me preguntaban qué puntaje le doy al presidente, le puse 1, y tal vez me excedí. Nosotros teníamos un profe que decía: Cero señor, usted cero, vaya a marzo, así que al Presidente le pongo un cero en gestión”

- “También tenemos que resolver el tema de las organizaciones sociales, que te movilizan y te cortan las calles para pedir más presupuesto y profundizar el modelo de estado paralelo, eso es una joda. Te tenés que plantar un día y decirles que no. En Jujuy el que corta la ruta paga una multa de 200 mil a 600 mil mangos, y te la cobro, y te embargo lo que tengas”.

- “A nivel nacional se puede hacer eso, vos cortás rutas y sos beneficiario de un plan, olvidate, estás afuera. Si jodes a la gente por qué te tengo que pagar. Hay que terminar con esa joda. El modelo asistencialista del plan distorsiona todo y no saca a los pobres de la pobreza. Es un tema con el que tenemos que terminar de la mano de generar medidas para que la gente tenga trabajo, y sobre ese tema tenemos un montón de propuestas muy dinámicas”.

- “Yo voy a ser candidato a presidente, seguimos ahí, desde abajo, a los del Interior siempre nos cuesta más, pero tenemos tiempo, siempre trabajando como partido y teniendo un candidato a presidente vamos a estar mejor, cualquiera sea la situación que se dé el día de la inscripción de listas. Yo trabajo para que tengamos un candidato a presidente, nunca poniendo en riesgo a Juntos por el Cambio, pero decidido a que nuestro partido no sea furgón de cola en un gobierno que tiene que ser de verdad de coalición”.

- “La gente nos está mirando, y se embola cada vez más si ve que estamos en cosas que no tienen que ver con sus problemas y los del país. Nosotros no podemos gobernar sin dejar una huella. No vamos a ser intrascendentes, como no fuimos en la gestión de Alfonsín, nosotros trascendimos en la gestión de Alfonsín, y en la que viene vamos a trascender también”.