Gerardo Morales: "Quiero ser presidente para transformar a la República Argentina"

Como parte de su agenda Morales el puerto de Bahía Blanca y expresó: “Definitivamente, en 10 años el país será diferente, tenemos un país que ya el año que viene va a cambiar su cuenta en dólares, si somos ordenados y tenemos un plan, Argentina tiene un gran futuro. Hoy no solo he podido ver la capacidad operativa de este puerto de aguas profundas, de 45 pies de profundidad, y las empresas que están operando aquí para exportar hacia el mundo, sino también el espacio que el puerto tiene reservado para la inversión de alrededor de unos 40 mil millones de dólares, que se va a realizar en el marco del acuerdo YPF Petronas, para la instalación de una planta de licuefacción para la exportación de gas a Europa, que hoy lo está demandando por la debilidad de su matriz de energía”.

“También recorrimos la zona donde se van a construir los gasoductos que van a llevar el gas de Vaca Muerta, para esa exportación y, en Punta Alta, pude ver cómo va a llegar el oleoducto que va a duplicar la cantidad de crudo que va a exportar a partir de 2024 la República Argentina, y que solo en ese puerto, va implicar un incremento de la exportación de 3 mil millones de dólares”, agregó.

Durante su visita, acompañaron al gobernador de Jujuy el subgerente general del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Alberto Carnevali; el director del consorcio, Fernando Compagnoli; el jefe del Área Comercial, Santiago Figuera; y el concejal Antonio Mollo.

EnPigüé



Con su intendente @GNotararigo y los intendentes de Puan @CastelliPuan, de Adolfo Alsina @JavierAndresInt y de Pellegrini, @lasdapacheco firmamos convenios de cooperación en turismo, cultura y con el cannabis medicinal.



— Gerardo Morales (@GerardoMorales) February 3, 2023

Conferencia de prensa

Luego de la recorrida, en rueda de prensa, entrevistado por los medios locales, Morales expresó:

“En Juntos por el Cambio estamos muy cerca de tener un programa de gobierno, en enero hicimos una reunión con nuestros economistas, y durante todo 2022 nuestras fundaciones han estado trabajando sobre 10 ejes temáticos, así que somos la única fuerza política que tiene un programa- En 2015, a esta altura no teníamos un programa común, así que esto habla de un avance cualitativo importante de nuestra coalición”.

“Obviamente, vamos a ser varios candidatos a presidente en el espacio, pero tenemos ya un programa financiero, monetario y de gasto público para ordenar las cuentas fiscales y la macro, alternativa A;B;C, porque no sabemos cómo vamos a recibir el país, estimamos que puede ser peor que lo que está ahora, no lo sabemos”.

“Además, de la misma magnitud de ese programa macro tenemos un programa de transformación de la matriz productiva, que apunta a la micro y la pequeña empresa, al desarrollo federal de las distintas economías de este país tan rico que tenemos”.

“Estoy muy conforme con la forma en que estamos trabajando con Lilita Carrió, Horacio Rodríguez Larreta, con Miguel Pichetto, con distintos dirigentes, aprendiendo de experiencias del pasado y enfocándonos en la responsabilidad que implica gobernar el país: Somos la única fuerza política en condiciones de reemplazar al FDT, somos conscientes de eso, sabemos que tenemos que hacer mucho más, y vamos bastante bien”.

Las candidaturas se van a resolver en las PASO

- “Las candidaturas se van a resolver en las PASO, siempre obviamente hay mesas de diálogo para tratar de lograr consensos, pero seguramente habrá varios candidatos a presidente y en las PASO se dirimirá. Hasta el mes de mayo hay mucho tiempo para trabajar, desde la UCR vamos a trabajar muy fuerte, voy a hacer una presentación de mi candidatura con un grupo importante del radicalismo a fines de febrero, inicio de marzo”.

- “El desafío de JXC es gobernar como coalición, lo que no pudimos lograr entre 2015 y 2019, luego cada candidato tendrá su impronta, pero siempre sobre la base de un proyecto de gobierno común”.

- “Milei está en la política argentina para asegurar que siga gobernando la peor casta de la política que es el kirchnerismo, ya que a él le gusta hablar de eso. Ese es su rol y es consciente de eso, por eso le apunta a JxC”.

No a los rejuntes

- “Los rejuntes para gobernar no son buenos, miremos lo que le pasa al FDT, que terminó siendo un rejunte. Nosotros cuando gobernamos no hicimos eso, Cambiemos no era una telenovela, hicimos cosas bien y cosas mal, pero dejamos un barco navegando, averiado pero navegando, estos lo hundieron”.

“Lo que no podemos hacer es rejuntes, un rejunte con Milei termina quebrándose al segundo día, pero además lo de Milei es bastante peligroso porque, aunque se entiende que mucha gente tenga bronca con la política, y tiene razón, pero esto se resuelve gobernando, con experiencia, con liderazgo. Necesitamos un presidente que tenga carácter, que gobierne, que haya un programa de gobierno colectivo, que gobierne una coalición, que tenga experiencia de gestión. Lo demás es un salto al vacío, es decirle a esa gente que está enojada cosas que no se van a poder hacer, y que vienen de una persona que no ha gobernado nada nunca. Cuidado con eso, hay un gran fraude electoral detrás de eso”.

Embed Feliz de estar en @UCRSaavedrapigu y reunirme con su presidente Bernardo Marcenac, correligionarios, correligionarias y los intendentes @GNotararigo, @CastelliPuan, @lasdapacheco, @JavierAndresInt



— Gerardo Morales (@GerardoMorales) February 4, 2023

- “Digamos las cosas como son: Es el FDT o es JXC. Estoy convencido que vamos a gobernar nosotros, nos estamos preparando para eso, no tenemos miedo de cómo nos van a dejar el país, sabemos que la situación es difícil. Juntos por el Cambio está integrado por dirigentes que saben de esto, yo se de esto, gobierno una provincia, no quiero comparar a Jujuy con la República Argentina, tenemos un país que es mucho más rico que Jujuy, pero de nosotros se decía que éramos inviables, una provincia con conflictos, cortes de ruta, corrupción, violencia, estado paralelo. Ordené eso, las cuentas públicas, transforme la matriz productiva de la provincia con el litio, las energías renovables, estoy construyendo 258 escuelas nuevas, todas con paneles solares, el cannabis medicinal, el turismo. Nos demostramos a los jujeños que no somos inviables, y creo que eso es trasladable a lo que pasa en el país. Jujuy es chico pero tenía grandes problemas, lo que también tiene la República Argentina”.

- “Uno de los desafíos que tiene la República Argentina es recuperar la gran clase media, lo que pone en debate el fracaso de las políticas asistencialistas de los planes sociales, que no han resuelto la pobreza. Grabois, Pérsico, tienen que replantearse cosas, hace 20 años que manejan pobres que siguen siendo pobres. La pobreza se resuelve con trabajo, y solo va a haber más trabajo si hay más producción y eso lo tiene que activar una política pública que tiene que ir a donde tiene que ir”.

- “Estamos en un mundo que cambió después de la pandemia, y de la invasión de Rusia a Ucrania. Hay un nuevo esquema de relaciones y tenemos que ser inteligentes. Tenemos que hacer como país los negocios que podemos hacer: podemos vender energía, litio, cobre, energías renovables, hidrógeno verde, la matriz de la producción de la República Argentina marca un futuro en el que no tenemos que perder tiempo, no podemos seguir con gente que siga hundiendo el barco, tenemos que ser responsables, ordenar las cuentas y al mismo tiempo poner en marcha toda esta transformación”.

- “No nos puede pasar que pasen 4 o 5 años y sigamos así: soy optimista, no importa cómo nos dejen el país, hay que tener decisión, ordenar las cosas, terminar con el lío en la calle. Hay una gran discusión que tenemos que dar de cara al gran potencial que tiene la Argentina”.

“No van los presidentes que no tengan el carácter de resolver y abordar los problemas del país. Yo quiero ser presidente para transformar a la República Argentina, tenemos un gran país, un gran pueblo, y venimos perdiendo el tiempo.

Hay países de la región que nos están sacando ventaja y me jode eso, me jode que la Argentina esté atrás, que teniendo lo que tenemos no estemos a la cabeza con todo nuestro potencial. Eso me moviliza y me lleva a querer asumir los desafíos de gobernar la República Argentina, y ser el presidente”.

Con la Unión Industrial de Bahía Blanca

Luego de la conferencia, Morales mantuvo un extenso encuentro con miembros de la Unión Industrial de Bahía Blanca, y partió hacia Pigüé, donde firmó un convenio de colaboración y asistencia turística entre su provincia y el municipio de Saavedra, con el intendente municipal, Gustavo Notariago.

Durante ese encuentro estuvieron presentes el senador nacional, David Hirtz, los intendentes de Puán, Facundo Castelli, de Adolfo Alsina, Javier Andrés, de Pellegrini, Guillermo Pacheco, y el prosecretario parlamentario del Senado de la Nación , Juan Pedro Tunessi.

La agenda de Morales finalizó con un acto partidario en la localidad de Bahía Blanca, en la sede de la UCR, en la calle Donado 354.

El sábado con el intendente de Bahía Blanca

El sábado 4, en tanto, el gobernador de Jujuy mantendrá un encuentro con el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, y partirá hacia Monte Hermoso donde mantendrá un encuentro con los medios en el Café Revoque, Esteban Dufaur 157, para luego reunirse con la militancia local en la sede de la UCR.

Finalmente, pasado el mediodía, Morales se reunirá con Raúl Reyes, intendente de Coronel Dorrego, con quien firmará un convenio institucional, y cerrará su visita a la Sexta Sección con un encuentro con militantes y vecinos en el Comite UCR, sito en la calle Santagada 319.