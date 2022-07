Gerardo Morales responsabilizó al oficialismo por la crisis económica

El precandidato presidencial -que fue entrevistado en el programa "La Mañana" (CNN Radio)- sostuvo que "nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, por el contrario, en todos los temas estructurales donde se ha requerido una amplia mayoría para resolver los problemas del país Juntos por el Cambio estuvo".

De este modo, el gobernador de Jujuy respondió a las declaraciones de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, quien había afirmado que la reacción de los mercados bursátil, financiero y cambiario, eran responsabilidad de la oposición.

Gerardo Morales también defendió la gestión del gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) en materia de equilibrio fiscal. "Cuando Mauricio Macri deja el gobierno nacional, cuando Cambiemos lo deja y el radicalismo también, porque formamos parte de esa gestión -aseguró-, se deja un equilibrio fiscal. Es más, diría que una de las razones más fuertes por las que el pueblo vota en contra de Cambiemos fue el fuerte ajuste tarifario que golpeó a los sectores medios".

"Se había llegado a un punto, el Gobierno (actual) lo que tenía que hacer es seguir con un sendero de precios, de incremento en función de los salarios, por ejemplo, con la tarifa energética especialmente en el AMBA pero también en el interior del país. Como no lo hicieron, como plancharon la tarifa empezó a subir la cuenta de subsidios, que es una de las más complicadas que tenemos, que nos está generando el déficit fiscal".

Salario básico universal

Consultado sobre la iniciativa de algunas organizaciones piqueteras de implementar un salario básico universal, Morales sostuvo: "No lo hemos discutido, hemos apoyado la Asignación Universal por Hijo (AUH,) que ha sido además, una iniciativa de Lilita Carrió y de los equipos del radicalismo originariamente, pero más subsidios...Yo en lo personal no estoy de acuerdo".

Y explicó: "Me parece que lo que hay que hacer es una gran transformando en los programas de ingresos, que hoy llegan a un millón 400 mil beneficiarios, donde hay una mayoría de organizaciones sociales, que ya hemos visto". "El camino es otro -explicó el líder del radicalismo-, es convertir esos planes en subsidios al empleo y que los que van a cortar calles vayan a trabajar en donde las posibilidades del mercado, en la medida que podamos generar crecimiento, se puedan dar".

La visita de Alberto Fernández a Milagro Sala

Gerardo Morales señaló que tras la visita del presidente Alberto Fernández a la condenada Milagro Sala, no había vuelto hablar con el jefe de Estado. "No volví a hablar con el Presidente. Lo invité muchas veces, se nota que no le interesa Jujuy. Además es una actitud autoritaria, de falta de apego a reglas básicas de la democracia, si acá no hay un problema de que me quiera o no me quiera. Yo soy gobernador de una provincia, represento a un pueblo, y si no me quiere que no se la agarre con el pueblo de Jujuy."

"A él no le interesa el litio, no le interesa la ampliación de la planta de Cauchari, el desarrollo científico tecnológico que hay en la provincia de Jujuy que le sirven a nuestro pueblo y le van a servir al país, no le interesa el cannabis medicinal", agregó.

Y concluyó: "Inclusive mientras él (Alberto Fernández) visitaba a Milagro Sala, yo inauguraba una escuela, podría haber hecho las dos cosas, porque podemos no coincidir sobre la situación de una delincuente como Milagro Sala, pero podría haber dicho: acompaño al gobernador e inauguramos la escuela. Qué hito es más importante que la inauguración de una escuela? Pero me parece que él está en otra sintonía".