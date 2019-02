La modelo, y ex pareja de quien fuera gobernador de la Provincia de Buenos Aires, dejó un escrito en el que explicó que su ausencia se debió a "compromisos previos"

La modelo Gisela Berger, ex pareja de Daniel Scioli, no se presentó a declarar en la causa que investiga al ex gobernador bonaerense por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y sólo dejó un escrito en el que refirió “compromisos previos”, por lo que pidió una nueva citación para el 25 de febrero, solicitud que el fiscal le concedió para el 27 de este mes.