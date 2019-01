Pichichi en fuga: Daniel Scioli huyó de un móvil... ¡corriendo!

Todo comenzó cuando la notera del ciclo Los Ángeles de la Mañana, Maite Peñonori, interceptó al ex candidato presidencial en el Boulevard Marítimo y, luego de preguntarle sobre la ciudad y sus actividades, éste comenzó a correr con la excusa de que estaba “haciendo su rutina”.

Maite no se dejó amilanar por la corrida, y lo siguió por unos cuantos metros preguntándole por su situación con Berger, pero él la dejó atrás con un “después hablamos”.

ADEMÁS:

A comienzos de este mes, Berger, madre de Francesca Scioli, acusó a su ex pareja de mentiroso y violento, y publicó un tuit mostrándolo de vacaciones en Francia. “Daniel Scioli dice que va por el brazo (en referencia al mantenimiento de la prótesis) mientras la gente se muere de hambre. ¡Miente! Vacaciones en Courcevel, Francia. ¿Dónde está la plata del país?”, escribió la cordobesa.

"Esa foto es de hace días. Recibí amenazas y no es que sea una defensa esto pero me parece que no comparto un montón cosas. No tengo por qué recibir amenazas y yo no pienso igual. No puedo contar qué tipo de amenazas. Yo he sufrido un montón con él. No quiero pasarla más mal. Hasta acá llegué", le dijo a un medio local.