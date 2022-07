Grabois: "El Gobierno tiene que reaccionar y tomar una medida social"

Respecto de su reclamo por la implementación de un Salario Universal expresó que "acá hay plata que se va en corrupción, que se va en contrabando, en subsidios a las grandes empresas y esa plata es la que necesita el pueblo para poder comer".

"¿Quién puede negarle a alguien el derecho a no ser indigente?", se preguntó el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

En relación al pedido que le hace en particular al presidente Alberto Fernández, dijo: "Que cumpla su promesa de cuando ganó las elecciones, que fue la de empezar por los últimos, y hoy los últimos están peor que cuando él asumió".

"No es lo que nosotros esperábamos, muchos nos pelamos el lomo para que (Mauricio) Macri deje de ser presidente y estamos muy decepcionados y todavía tenemos alguna esperanza de que se le ablande el corazón y tome las medidas que tiene que tomar", apuntó.

"Yo veo que (el presidente) está en un cumple, digamos... Tienen papas fritas, chizitos, la torta y por ahí se olvidan que hay gente que no tienen nada, y eso es lo que él prometió cuando asumió: empezar por los últimos", graficó el titular del MTE , en diálogo con A24.

Y enseguida opinó que "ahora a los primeros les está yendo bien y a los últimos les está yendo mal".

Grabois aclaró que "si ella (por Cristina Kirchner) fuera la presidenta estaríamos haciendo exactamente lo mismo, cuando ella era presidenta protestábamos igual, y eso que había 25% de pobreza, según la UCA, y ahora estamos en 40%".

Y agregó que por entonces "algunos sindicatos protestaban por el impuesto a las Ganancias y ahora hay gente que está por debajo de la línea de pobreza aunque tenga sueldos en blanco".

Acerca de la posibilidad de mantener un encuentro con la ministra de Economía, Silvina Batakis, dijo que no le interesa y que la conoce, y ella "conoce nuestra propuesta y sabe perfectamente que no somos gente que quiere jorobar a nadie, que sólo queremos que se tomen las medidas, y que si no puede tomar esa (en referencia al Salario Universal), que tome otra, pero que tome alguna".