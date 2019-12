Grabois se refirió al armado del Gabinete: "No me sentí muy convocado"

Por otro lado, sostuvo: "Prefiero concentrame en lo que hay que hacer que en quejarme por sentirme más o menos convocado".

Asimismo, el dirigente que llegó desde Bolivia la semana pasada, añadió: "Tengo mucha esperanza de que el Gobierno salga bien y no creo que yo ni mi espacio seamos imprescindibles. La política tiene mucho de la meritocracia de la imagen. Algunos que ponemos el cuerpo somos muy demonizados y eso es un costo para el Gobierno".

En diálogo con Futurock agregó: "En un momento me ofrecieron un cargo, pero yo ya había anunciado que no iba a aceptar. Sigo hablando con frecuencia. No se va a crear la Agencia de Economía Popular, que es una cosa en la que teníamos mucha esperanza, pero estoy contento porque sí va a estar Emilio Pérsico".

Más allá de esta situación, se metió en la política económica y aseguró que va a haber un bono para "los trabajadores de la economía popular y también para la Asignación Universal por Hijo".

"Ya se lo pedimos al futuro ministro de Desarrollo Social (Daniel Arroyo) y me dijo que iba a haber. Está clarísimo que hay algunos gremios que pueden prescindir de eso. Los que ganan 70 u 80 mil pesos. Pero nosotros no tenemos posibilidad", dijo.