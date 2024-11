Guillermo Francos buscó bajarle el tono a la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel

El día después de que el titular del Gobierno nacional acusara a su compañera de fórmula de “estar más cerca de la casta”, Francos planteó: “No creo que haya que tomar al pie de la letra, textualmente, cada uno de los comentarios de la manera en la que se expresa”.

“Cuando el Presidente dice que la vicepresidenta está más cerca de la casta se refiere a que trabaja fundamentalmente con los distintos bloques de senadores tratando de llevar adelante las propuestas del gobierno nacional”, intentó justificar el titular de ministros durante una entrevista brindada a Radio Rivadavia.

En la misma línea, admitió que existen diferencias de opinión y de criterio entre Milei y Villarruel, pero aclaró que ocurre porque cumplen roles diferentes. “El Presidente está tratando temas de gestión diaria y el vice trata más los temas legislativos. Es algo natural”, sintetizó.

Javier Milei Victoria Villarruel.jpg Javier Milei y Victoria Villarruel, presidente y vicepresidenta de la Nación.

Luego, en otro tramo de la nota, Francos destacó la imagen en las encuestas que cosechó la titular del Senado, aunque evitó juzgar sus deseos de concentrarse en su propia carrera política. “Es una dirigente con una imagen razonable, puede tener ambiciones políticas y no me parece mal, pero hoy estamos ante un gobierno del presidente Milei”, aseveró. “No creo que ella esté pensando en algún juego político propio, pero no puedo juzgar cuál es su ambición política porque no la conozco”, afirmó al respecto.

Por otra parte, calificó de “divertidísimo” el anuncio del lanzamiento del brazo armado de La Libertad Avanza protagonizado por Daniel Parisini, el tuitero mejor conocido como “Gordo Dan”, en un acto que se celebró en un salón de la Sociedad Italiana de la localidad bonaerense de San Miguel.

“El brazo armado funciona desde el teléfono”, aclaró entre risas, y agregó: “Fue muy bueno. Estas cosas que se armaron que son divertidísimas. Aunque mucha gente lo malinterpretó. No es nuestra posición, como fuerza política, recurrir a esas historias del pasado".

Desde el FMI hablaron sobre un nuevo acuerdo con Argentina

Desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) se confirmó este jueves que comenzó a analizar con la Argentina un nuevo programa, aunque no se dieron detalles sobre su diseño. “Las autoridades están explorando un nuevo acuerdo con el FMI”, señaló la vocera del organismo, Julie Kozack, durante una conferencia que ofreció en la sede del organismo en Washington, Estados Unidos.

La portavoz también remarcó que el programa en curso está dando “resultados increíbles”, con buenos “resultados en la inflación y en reservas”. “También hay señales de recuperación de reservas y del salario real”, insistió como logros la vocera del organismo multilateral. Y remarcó que “el FMI está listo para apoyar a la Argentina y a su pueblo”.

Kozack recalcó que “el programa de estabilización arrojó resultados mejores de los previstos” y afirmó que “para mantener la sostenibilidad de estos resultados impresionantes es de importancia seguir observando políticas coherentes en materia fiscal y monetaria y nuestro equipo y las autoridades están trabajando estrechamente para ese fin”. La vocera confirmó además que el organismo completó la octava revisión del programa y fue en ese marco en el que ratificó el inicio del diálogo para una renovación.