Guillermo Moreno criticó a Cristina Kirchner y Juan Grabois

El ex funcionario habló sobre las declaraciones de la ex presidenta cuando fue consultada por la situación judicial del ex ministro de Planificación Federal, a lo que expresó: “No pongo las manos en el fuego por nadie”. Frente a esto, Moreno retrucó: "Cristina dijo que no ponía las manos en el fuego por nadie y nosotros pusimos el lomo diez años".

Y apuntó: "Si Cristina en el 2007 me hubiera dicho 'quiero que seas mi secretario de comercio pero no pongo las manos en el fuego por vos', me hubiera dado media vuelta".

En ese sentido, consideró: "El acto de cobardía más grande en la historia del justicialismo fue cuando nuestro grupo de diputados no bajó a defender a Julio De Vido".

El candidato a presidente asegura que espera que Cristina reconozca que "fue una declaración desafortunada" y que en ese caso "el perdón existe". Además, comentó que en el último Congreso “le dijimos a los compañeros que fueron candidatos por afuera del partido que volvieran a casa. Me refiero a Cristina y a Massa".

En declaraciones a FM Delta, confesó que no asistió a la presentación de libro de la ex mandataria porque no fue invitado: "Yo la invité cuando presenté mi libro y no recibí ninguna invitación. Igual no hubiese ido", aseguró.

Con respecto a los dichos del dirigente social Juan Grabois cuando expresó que Cristina "tiene que volver sin los chorros y sin los hipócritas", Moreno disparó: "Grabois tiene la soberbia de los progres que le quieren explicar a los peronistas lo que está bien y lo que está mal”.

También habló sobre las elecciones en la provincia de Córdoba, y definió el triunfo de Juan Scharetti como “histórico” y estimó que “adelanta” lo que ocurre a nivel nacional.

"Schiaretti demostró ayer que puede ser candidato a Presidente. Hizo un discurso que conmovió. Reivindicó a las Fuerzas Armadas pero a su vez reivindica a los 30 mil desaparecidos", aseguró.