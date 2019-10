Al brindar una conferencia de prensa, subrayó que "el comportamiento desde las PASO hasta acá de la deuda ha mostrado una baja".

Hernán Lacunza metas fiscales octubre 2019

"Hay que tratar de mirar más la película que la foto porque da un mejor panorama de la sustentabilidad de las cuentas públicas", consideró el titular de la cartera económica.

En ese sentido, resaltó que "desde que se tomó la deuda con el FMI, ingresaron 45 mil millones de dólares" y argumentó: "Eso se usó para reducir la deuda con el sector privado y con el intrasector público".

"La deuda neta cayó unos 10.000 millones de dólares, no hay financiamiento a la fuga de capitales", apuntó.

Según su criterio, la Argentina "necesita recuperar el crédito voluntario". "La estrategia de usar recursos propios también es finita. No puede ser para siempre", apuntó, y remarcó la necesidad contar con "capacidad de crédito voluntario y rápido". Sin embargo, aclaró: "No quiere decir urgente, pero sí creemos que no hay tiempo para perder". En tanto, puntualizó: "No estamos revisando medidas de control al mercado de cambios".

"Cuando tomamos una decisión, la comunicamos. No hay ninguna medida que se esté por anunciar", insistió Lacunza.