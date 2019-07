Hugo Moyano: "Macri es un mitómano que se cree sus propias mentiras"

Con un aire de superación, Moyano no dudó en calificar a su antiguo aliado, y actual presidente, Mauricio Macri como “un mitómano que se cree sus propias mentiras”, e incluso negó haber votado por él a pesar de haberlo acompañado durante la campaña presidencial de 2015, al tiempo que auguró que “este gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar”.

"Lo que (Macri) prometió no dio ningún resultado. Este señor parece mitómano, miente y se cree sus propias mentiras. No iba a haber inflación, pobreza cero, no iba a pedir al Fondo Monetario Internacional…todo al revés de lo que dijo", dijo Moyano frente al periodista.

"Los que deciden las políticas no son Macri y el ´mejor equipo de los últimos 50 años´, son Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional, es evidente. (…) Estoy convencido de que los trabajadores no se van a volver a equivocar y que este gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar", aseguró.

Asimismo, el gremialista y actual presidente del Club Atlético Independiente negó que haya votado por el actual presidente. "No voté a Macri ni a Scioli. No fui a votar, yo voto en Mar del Plata, no tenía ganas de hacer 400 kilómetros", se atajó.

"A la fórmula Fernández-Fernández la va a votar la inmensa mayoría porque la gente está cansada, con bronca y con necesidades extremas", dijo en referencia a la fórmula que apoya su gremio, y ante el cuestionamiento de Novaresio sobre la gobernabilidad de Alberto Fernández, aseguró que “van a gobernar los dos”.

"Alberto y Cristina tienen la experiencia de haber salido de situaciones muy duras como la del 2001, hay una demostración de que lo han sabido hacer. Este gobierno no tiene ninguna posibilidad de continuar, la gente está en contra", ahondó.

Lo que no negó Moyano es la rivalidad política que inició con la actual candidata a vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, a la que le organizó nada menos que cinco pares generales, sólo tres menos de los que tuvieron Fernando De la Rúa y Carlos Menem. "He estado en desacuerdo con Cristina. (…) Hoy nos une la necesidad y la obligación para terminar con esto. El pueblo argentino no puede seguir en la situación en la que está", agregó, en referencia a su eterno reclamo por la exención de Ganancias a los trabajadores de su gremio, que no se ha visto solucionado por la administración actual.

"(El de Cristina) fue mucho mejor el gobierno anterior, que este que tenemos. No había deuda, había trabajo. Cristina no dejó a la gente durmiendo en la calle, hay que ser realistas. Cuando estaba ella comían todos. Con el kirchnerismo se estaba mejor, lo dice toda la gente", explicó.

Cuando Novaresio le consultó sobre las acusaciones de corrupción durante el kirchnerismo, Moyano afirmó que lo mismo ocurrió "en todos los gobiernos". "Han buscado por todos lados y no han encontrado nada", dijo en referencia a todas las causas judiciales que llevan adelante en contra de la exmandataria por fraude a la administración pública y corrupción.

Además, Moyano echó algo de luz sobre una posible reunificación de la CGT, que se ha dividido nuevamente en los últimos años. "Si hay voluntad va a haber unidad, el trabajador reclama que se unan para que defiendan sus intereses", dijo, y descartó que vaya a ser él el secretario general.