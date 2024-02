Ignacio Torres volvió a desafiar a Javier Milei y hará una cumbre patagónica en el Congreso

El cuerpo legislativo sancionó una ley otorgándole facultades para llevar adelante todas las acciones que “conduzcan a hacer cesar la ilegalidad y atropello del Gobierno Nacional al retener fondos que por derecho le corresponden al Estado provincial”.

Desde el recinto, Torres habló sobre el conflicto con el Ejecutivo nacional y desafío a Milei: "Yo quiero dialogar y acordar, pero no me voy a dejar apretar nunca cuando nos quieran poner el pie encima. Menos cuando quieran mentir, difamar".

"Los que quieran hacer uso de esto para sacar algún rédito político, créanme que la historia los va a juzgar. No es momento de especular", remarcó el mandatario chubutense.

nachotorrrespetroleo2.jpg "No me voy a dejar apretar nunca", fue el mensaje de Ignacio Torres para Javier Milei.

Torres afirmó que la disputa con el Ejecutivo de Milei se debe a una maniobra política: “Días atrás me llegó un mensaje que decía que nos habían retenido 9.000 millones de pesos porque yo había hecho o dicho algo que no gustó. La idea del Gobierno es disciplinar a las provincias. No es algo partidario. Simplemente quieren matar a una provincia chica, que hasta calificaron como un pequeño barrio porteño”.

“Es cierto. Somos una provincia chica, de 600.000 habitantes. Pero si hay algo que le tengo que agradecer al gobierno después de este embate es que nos terminó poniendo a todos espalda con espalda. Y nos vamos a defender los unos a los otros hasta las últimas consecuencias”, aseveró.

El mandatario chubutense se refirió también al futuro del conflicto. "Se va a resolver, pero lamentablemente no con el diálogo. Se va a resolver con otro árbitro, con ayuda de la Justicia. Y créanme que se va a resolver. Las provincias, en esta nueva grieta que se quiere conformar, están constituidas por más de 40 millones de argentinos. Y queremos que nos dejen en paz".

“No nos dejemos faltar el respeto. Cuánto odio puede haber en una persona que tuitea con sorna burlándose de un chico con síndrome de down. Qué le tiene que haber pasado. Qué ejemplo le da el Presidente de la Nación a las nuevas generaciones. La burla, el insulto", añadió.

Los gobernadores patagónicos van al Congreso

Encabezados por Torres, los mandatarios Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) asistirán este martes al Congreso, donde mantendrán una reunión y ofrecerán una conferencia de prensa.

Al margen de este encuentro, el dirigente chubutense podría mostrarse en otra reunión de gobernadores de alto vuelo que prepara Axel Kicillof, que este lunes sufrió el recorte de un fondo especial que le servía para financiar la política de seguridad en la provincia.