Incidentes afuera del Congreso durante la sesión por la Ley Bases: 29 detenidos

Según versiones oficiales, hay al menos 29 detenidos por las fuerzas federales y todos ellos ya fueron trasladados a distintas comisarías. Uno de ellos, aseguró que "estaba cuidando el auto y me agarraron" ante las cámaras.

"Estaba cuidando el auto y me agarraron. Soy vendedor; tengo una parrilla de choripanes y patys".



Con respecto a los incidentes, desde las organizaciones que convocaron a la movilización deslizaron que pudo haber infiltrados. En ese marco, una de las imágenes del día fue cuando los manifestantes dieron vuelta un auto del móvil de Cadena 3 y posteriormente lo prendieron fuego en las inmediaciones del Congreso.

Los legisladores de Unión por la Patria Carlos Castagnetto, Leopoldo Moreau, Luis Basterra, Juan Manuel Pedrini y Eduardo Valdés fueron hospitalizados tras los incidentes ocurridos por la tarde frente al Congreso, mientras en el Senado se trataba la Ley Bases que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Esos diputados realizaban un acto, cuando se produjeron choques entre fuerzas federales, que arrojaron gas pimienta, y manifestantes en las inmediaciones del edificio legislativo. Los uniformados, que realizaban un doble cordón para rodear el edificio parlamentario, arrojaron algunos gases lacrimógenos contra los manifestantes en la intersección de las avenidas Callao y Rivadavia, donde se produjeron forcejeos.

Del operativo implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación participaban, además de la Policía Federal, efectivos de Gendarmería y Prefectura. "Empezamos a caminar hacia la Plaza y empezó a acercarse gendarmería y la Policía a rodearnos y a tirar gases", se quejó la diputada Cecilia Moreau, hija de Leopoldo Moreau, en declaraciones a la prensa.

"Nos identificamos como diputados y la respuesta fue tirarnos gases", lamentó por su parte su compañero de bancada Pedrini. Los cinco diputados afectados en los ojos por los gases recibidos debieron concurrir al Hospital Oftalmológico Santa Lucía.

El Gobierno, sobre los incidentes fuera del Congreso: "Quieren interrumpir la sesión y no vamos ceder"

El gobierno de Javier Milei consideró esta tarde que los incidentes protagonizados por manifestantes de izquierda y del peronismo en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento de la Ley de Bases buscan "interrumpir la sesión" en el Senado, y al respecto señalaron que no van a "ceder" a ese intento.

"Quieren interrumpir la sesión y no vamos ceder", dijo uno de los principales asesores del Presidente a un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada. En ese marco, precisó que el jefe de Estado no tenía una hora fijada para partir por la noche de este miércoles hacia Europa y no descartó que demore el vuelo para que Victoria Villarruel desempate la votación en la Cámara alta, de ser necesario.

A su vez criticó los recientes dichos de Pablo Moyano acerca de que va a funcionar "otra Banelco" para sacar leyes en el Congreso durante la gestión libertaria. "Nada que ver, una locura, una frase brutal, típica de Pablo Moyano", señaló el funcionario consultado.

A su vez, sostuvo que si la Ley de Bases no se aprueba, "quedará demostrado que hay una clase política que está obstinada en obstruir a este gobierno". Por otro lado, el influyente funcionario negó que la senadora Lucila Crexell haya recibido la propuesta de ser embajadora ante la UNESCO a cambio de su voto a favor del proyecto que se está tratando, como denuncia la oposición.

"El tema se venía conversando desde hacía meses, el expediente para su nombramiento tiene meses, no tiene nada que ver con esto, lo único que están haciendo es mancillar el nombre de la senadora. Por eso, decidimos suspender por ahora la iniciativa", insistió al respecto.