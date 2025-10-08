Incidentes en la nueva protesta de jubilados al Congreso: tres detenidos

“Los manifestantes se desplazaron por Avenida Callao con intenciones de llegar a Corrientes. Se los frenó y la Policía avanzó hasta Bartolomé Mitre para que los manifestantes se vayan a la Plaza Congreso”, indicó la Policía y agregó que “por el momento hay tres detenidos”.

La marcha tenía lugar mientras la Cámara de Diputados debatía desde las 12.30 la reforma de la ley que regula los DNU.

El miércoles último también se habían registrado incidentes con empujones y corridas durante la movilización de los jubilados, en una protesta que fue reprimida con gas lacrimógeno por parte de los efectivos de seguridad.

Embed Con esta brutalidad reducían entre varios policías de la Ciudad al jubilado Víctor Amarilla en la protesta que todos los miércoles llevan adelante jubilados y jubiladas en Congreso. La Argentina donde falta el pan y sobra el circo. pic.twitter.com/ud6n5mo57s — Revista Cítrica (@revistacitrica) October 8, 2025

Todo comenzó cuando había columnas de diferentes organizaciones que comenzaron a marchar en una de las arterias que cruza la zona de la Plaza del Congreso.

En ese sentido, cuando se movilizaban por la avenida Callao, se realizó un operativo de los efectivos de la fuerza de seguridad porteña que terminó con algunos detenidos.

image

A partir de que quedó registrado por las cámaras de televisión de los medios que cubrían la manifestación en la zona, la Policía de la Ciudad comenzó con el operativo para llevar nuevamente a las columnas de los manifestantes a la zona de la Plaza.

En ese marco, desde que se llevan a cabo estas manifestaciones y se aplica el protocolo antipiquete, se intenta contener a los manifestantes en esa zona, donde se levanta un vallado y se realiza el operativo.