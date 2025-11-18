Andis: Miguel Ángel Calvete, el padre de la funcionaria que renunció, se negó a declarar y seguirá detenido

El detenido se presentó ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ya pasado el mediodía. En este contexto, tuvieron la intención indagarlo por bajo la sospecha de que fue el líder de una asociación ilícita que defraudó al Estado por sumas multimillonarias con supuestos direccionamientos, sobreprecios y pago de sobornos en la compra de medicamentos a droguerías para la Agencia Nacional de Discapacidad.

Mientras que luego Calvete fue trasladado al Centro de Detención Federal N° 28, en Tribunales. No está detenido por la investigación del caso ANDIS sino por una condena a cuatro años de prisión que le dictó el Tribunal Oral en lo Criminal 8 en 2019 por explotación de la prostitución en departamentos de su propiedad en la ciudad de Buenos Aires.

Calvete es muy popular para los medios de comunicación porque durante años fue una suerte de vocero de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas.

También fue concejal por el bloque Nueva Dirigencia Cambiemos en La Matanza entre 2015 y 2019. Presidió la comisión de Salud Pública en ese cuerpo legislativo local.

Su ex pareja, Guadalupe Muñoz, está apuntada dentro del entramado de direccionamientos y pagos indebidos como quien consiguió cinco millones de pesos en efectivo que habría pedido Martín Spagnuolo para irse a un viaje.

La renuncia de su hija

Por su parte, se conoció la renuncia de su hija, Ornella Calvete, a una dirección de la Secretaría de Industria y Comercio. Según figuraba en el dictamen del fiscal Picardi, “en su casa se secuestraron cerca de 700.000 dólares, entre otras divisas, el día del procedimiento, el 9 de octubre de 2025″.

Cuando se allanó su casa, en el barrio porteño de San Telmo, por orden del juez Casanello, a pedido de Picardi en la causa ANDIS, el Tribunal de ejecución de esa condena resolvió detenerlo sin esperar la resolución de un último recurso pendiente en la Corte Suprema.