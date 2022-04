Inflación de marzo: Guzmán adelantó que superará el 6%

"La inflación del mes de marzo va a ser la más alta del año, va a superar el 6%", precisó el titular de Hacienda durante un reportaje con la señla C5N, adelantándose al dato que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este miércoles.

A pesar de la elevada cifra, que nuevamente golpeará el bolsillo de los argentinos, afirmó que la principal preocupación del Gobierno es resolver el problema de la inflación y asegurar la recuperación de los salarios.

"Hoy la principal preocupación de la política económica es el problema de la inflación y asegurar que haya una recuperación de los salarios reales", expresó Guzmán.

En tanto, hizo hincapié en que "la inflación no se va a reducir (sólo) con políticas de precios" sino que "se ataca con política macroeconómica" y que para ello "se necesita un programa económico que ya existe", pero que "hace falta un apoyo político claro en lugar de llevar acciones que generan incertidumbre".

"La economía funciona en un contexto de relaciones de poder", por lo que para atacar la inflación "necesitamos construir credibilidad en un programa sólido y consistente que hemos diseñado" y que, si bien existen tensiones en el Gobierno, "el Presidente (Alberto Fernández) ha marcado que gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico que se ha definido".

En tanto, se refirió a la tensión que se vive con el campo en torno a las retenciones y no dudó al marcar los lineamientos: "Hay una definición política tomada de no aumentar los derechos de exportación de los granos" y agregó que para que esa decisión tenga efecto, "es importante que los funcionarios que trabajan estén alineados con lo que se define políticamente y que no digan cosas que puede generar incertidumbre sobre las decisiones que se han tomado".

"Si a pesar de ya haber tomado una decisión decimos que puede que se suban (las retenciones) no tenemos, por un lado, el efecto de poder diferenciar el precio internacional del precio doméstico, pero tampoco el efecto de la certidumbre asociada a una decisión", sostuvo sin vueltas el ministro.